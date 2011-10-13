پرداخت 123هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های زودبازده آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ مسجدی ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست اعضای کارگروه اقتصادی و اشتغال آذربایجان شرقی به خبرنگاران گفت: استان ما در پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده در سطح استان های کشور جایگاه دوم را داراست.

وی همچنین گفت: مجموعاً 15 هزار و 686 میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت به متقاضیان47 هزار و 729 طرح بنگاه زودبازده در آذربایجان شرقی مصوب شده که از این میزان 123 هزار و 974 میلیارد ریال پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار افزود: جایگاه آذربایجان شرقی در عقد قرارداد برای اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده نیز جایگاه دوم در بین استانهای مختلف کشور است.

مسجدی با اشاره به اینکه 34 هزار و 844 طرح بنگاه زودبازده در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسیده است، میزان فرصت شغلی ایجاد شده از این محل را 53 هزار و 427 نفر اعلام کرد و گفت: رتبه آذربایجان شرقی از حیث اشتغالزایی بنگاه های زودبازده نیز جایگاه سوم در بین استانهای مختلف کشور است.

به گفته معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی در جلسه اخیر کارگروه اقتصاد و اشتغال استان، 186 طرح زودبازده با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد و 511 میلیون ریال و اشتغال زایی 395 نفر به تصویب رسید.