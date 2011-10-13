دهمین پایگاه ثابت امداد و نجات جاده ای هلال احمر گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ظهر پنجشنبه در افتتاح این پایگاه اظهارداشت: با توجه به حادثه خیز بودن گیلان و افزایش توان و ظرفیتهای محلی دربخش امداد و نجات در مقابل حوادث با هدف آمادگی لازم درامرامداد رسانی و کاهش تلفات و خسارات تصادفات جاده ای، این پایگاه با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال به مساحت هزار متر مربع و 180مترزیربنا ایجاد شده است.

وی اظهارداشت: این پایگاه دارای اتاق پذیرش، اتاق درمان اضطراری، اتاق استراحت امدادگران، نمازخانه و انباربا امکاناتی از قبیل یک دستگاه آمبولانس، ست نجات و با استقرار سه امدادگر و دو راننده در شهرستان تالش روستای اسب هونی محور اسالم به خلخال به بهره برداری رسید.

مدیرعامل هلال احمر گیلان ادامه داد: در سال جاری با پیگیریهای انجام شده برای افتتاح و تجهیز پایگاه امداد و نجات جاده ای با هدف توسعه و تقویت در امر امداد و نجات، کاهش خسارات و تلفات حوادث جاده ای استان، روند افزایش تجهیزات و امکانات امدادی به منظور ارائه خدمات بیشتر و مطلوبتر و تسریع درامر امداد رسانی ادامه خواهد داشت.