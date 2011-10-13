یادمان خلبان شهید حسین لشکری در تاکستان رونمایی می شود

خلبان ابراهیم طاهرخانی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنای این یادمان در ورودی غربی شهرستان تاکستان نصب شده و متشکل از هواپیمای اف پنج با مشخصات و ابعاد واقعی است که شهید لشگری آخرین پرواز خود را با چنین هواپیمایی انجام داده بود که به همین دلیل تندیس این شهید بزرگوار می شود.

خلبان ابراهیم طاهرخانی کدخدایی افزود: مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهید خلبان حسین لشگری با حضور مسئولان کشوری و لشگری، ساعت 9 صبح روز یکشنبه 24 مهر ماه جاری در سال اجتماعات امام علی(ع) شهرستان تاکستان برگزار می شود و پس از آن از یادمان این شهید رونمایی خواهد شد.

طاهرخانی کدخدایی هدف از بنای این یادمان را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: جایگاه نظامی، سیاسی و معنوی این شهید بزرگوار باعث شده بود که این شهید بزرگوار شش هزار و 410 روز اسارت را در زندان های تنگ و تاریک بغداد به جان خریده و مانع بهره برداری رژیم بعث و سرویس های جهانی با توجه به اسارت پیش از آغاز جنگ شود.

این پژوهشگر دفتر پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی نهاجا اظهارداشت: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری شهرداری و فرمانداری شهرستان تاکستان در یک سال و نیم گذشته این یادمان را در زادگاه شهید حسین لشگری بنا کرده است.



نماینده اجرایی نهاجا در پروژه یادمان شهید حسین لشگری تصریح کرد: بنای این یادمان در میدانی در ورودی غربی شهرستان تاکستان که در امتداد جاده ابریشم و شاهراه ارتباطی استان های غربی کشور با پایتخت است قرار گرفته و پس از رونمایی حد فاصل این میدان تا سه راهی شامی شاپ به نام شهید حسین لشگری نامگذاری خواهد شد.

خلبان آزاده، شهید حسین لشگری، بیستم اسفندماه سال 1331 در روستای ضیاءآباد از توابع شهرستان تاکستان دراستان قزوین به دنیا آمد و پس از دوران کودکی و نوجوانی در سن 20 سالگی، وارد نیروی هوایی شد و در تیرماه سال 1356 با درجه ستوان دومی در رشته خلبانی فارغ التحصیل گشت و در پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش (دزفول، مشهد، تبریز) دوره خلبان هواپیمای شکاری را تکمیل کرد.

لشکری با آغاز جنگ تحمیلی به جمع رزمندگان اسلام پیوست و پس از انجام 12 مأموریت، هواپیمای وی مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت که در هنگام سقوط از هواپیما با چتر نجات خارج شد و در خاک عراق به اسارت نیروهای بعثی درآمد.

وی در سه ماه اول دوران اسارت در سلول انفرادی بود و پس از آن به مدت هشت سال با حدود 60 نفر از رزمندگان اسلام در یک سالن عمومی و دور از چشم صلیب سرخ جهانی نگهداری می شد.

با اتمام جنگ و پذیرش قطع‌نامه، حسین لشگری را از سایر دوستانش جدا کردند و10 سال در سلول انفرادی زندانی گشت.

وی پس از 16 سال اسارت به نیروهای صلیب سرخ معرفی شد و دو سال بعد در روز هفدهم فروردین سال 1377 به عنوان آخرین اسیر به خاک مقدس وطن بازگشت.

سرانجام سیدالاسرا، امیرسرتیپ خلبان آزاده در روز دوشنبه نوزدهم مرداد ماه سال 1388 در سن 57 سالگی در بیمارستان لاله تهران به علت جراحات ناشی از ایام اسارت به شهادت رسید.

