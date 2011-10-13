مجمع خیران مدرسه ساز در تمامی شهرستان های گیلان فعال شود

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر ظرفیت و توانمندی های گیلان در بخش مدرسه سازی را بسیاربالا توصیف کرد و افزود: با اتحاد، همدلی، یکپارچگی و وحدت استان را باید به جایگاه واقعی خود رساند.

وی اظهارداشت: در چند سال اخیر پیشرفت های خوبی در بخش مدرسه سازی در گیلان به وجود آمده اما نباید به وضع موجود راضی بود بلکه باید با بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های استان برای توسعه و رشد بیش از پیش درامر مهم مدرسه سازی گام برداشت.

استاندار گیلان گفت: شناسایی موانع، ارائه راهکارهای مناسب و بهره گیری از تجارب از جمله عوامل مهمی است که نقش بسزایی را برای ارتقای جایگاه استان در بخش مدرسه سازی ایفا می کند.

وی همچنین اثرات، برکات و ماندگاری کار خیران مدرسه ساز در جامعه را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: روح معنوی و ایمانی، بالایی در کشور وجود دارد و کار ارزشمند خیران مدرسه ساز از ماندگاری بالای در جامعه برخوردار است.

سعادتی تصریح کرد: تمامی فرمانداران باید نسبت به فعال کردن مجمع خیران مدرسه ساز در شهرستان ها و حمایت از آنها اقدام کنند و از هیچ تلاش و کوششی در این زمینه دریغ نکند.

وی در ادامه کمک خیران مدرسه ساز در ساختن فضاهای آموزشی را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: همت و تلاش خیران مدرسه ساز در توسعه فضاهای آموزشی وهمچنین درتعلیم و تربیت و پیشرفت دانش آموزان نقش مهم و انکارناپذیری را ایفا می کنند.

استاندار گیلان خیران مدرسه ساز را از جمله انسانهای خوب خدا بر روی زمین دانست و یادآورشد: دانش آموزان بهترین سرمایه های کشورهستند و کارارزشمندی را که خیران انجام می دهند تأثیر مستقیم بر تربیت نیروی انسانی دارد.