ایجاد کاروانهای شادی در ارومیه/حضور پرشور دانش آموزان در مسابقات والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباس زاده در گفتگو با خبرنگاران افزود: مراسم کاشت نهال با حضور مدیر کل آموزش و پرورش و شهردار در پارک دانش آموزی شهرستان ارومیه و راه اندازی کاروانهای شادی در سطح شهر با دانش آموزان دختر و پسر در دسته های مختلف با اتوبوسها با در دست داشتن پرچم ایران اسلامی نیز در راستای اطلاع رسانی و ایجاد شور مردمی اجرا شد.

وی در ادامه با بیان اینکه همچنین همایش دوچرخه سواری در حد فاصل بلوار امام علی(ع) تا خیابان والفجر با حضور 40 دانش آموز رکاب زن با در دست داشتن پرچم ایران و پوستر بازیها برگزار شد، اظهار داشت: همچنین 75 بنر در سطح شهر و جاده های منتهی به آن و سایر شهرستانها نصب و پنج هزار پوستر در بین تاکسیهای و اتوبوسها توزیع شده است.

همچنین طی امروز حضور پرشور دانش آموزان در استادیوم شش هزار نفری ارومیه نیز چشمگیر بوده و علاقه مندان به والیبال در مهد والیبال آسیا از این رقابتها استقبال بی نظیری داشتند به طوریکه مربیان و عوامل برگزاری مسابقات میزبانی ارومیه در حد مسابقات جهانی می دانند.

در این مسابقات پس از دیدار اول، بازی دوم مربوط به گروه ب و رقابت دو تیم آذربایجان غربی و سریلانکاست که از ساعت 17 به مصاف رفته و سومین دیدار نیز بازی اندونزی و تایلند خواهد بود که از گروه ب و از ساعت 19 به دیدار هم می روند.

این مسابقات در دو گروه انجام می شود که در گروه الف تیمهای ایران، چین، مالزی و سنگاپور و در گروه ب نیز تیمهای آذربایجان غربی، سریلانکا، اندونزی و تایلند حضور دارند.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

آیین افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا بر اساس برنامه اعلامی روز جمعه ساعت 14 ظهر در مجموعه ورزشی شش هزار نفری الغدیر ارومیه با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار می شود.

میهمان ویژه این مسابقات رئیس کنفدراسیون مدارس ورزشی آسیا از تایلند بوده که مراسم افتتاحیه با حضور 450 دانش آموز مدارس استان، روز جمعه 22 مهرماه با حضور شخصیت های کشوری و استانی در ارومیه برگزار می شود.

برگزاری جشن ملل در دهکده چی چست، برگزاری نمایشگاهی از هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات است.