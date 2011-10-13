امیدهای ایران نایب قهرمان پیکارهای جهانی/ مدال طلا تقدیم به رهبر انقلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در رده سنی زیر 21 سال امروز پنجشنبه در مالزی به پایان رسید. در پایان این بخش از رقابت‌ها ترکیه با یک مدال طلا و یک مدال نقره قهرمان جهان شد.

پس از تیم ایران که در رده دوم قرار گرفت، تیم‎های آذربایجان و مونته‌نگرو با یک مدال طلا به طور مشترک به مقام سوم مشترک جهان در مسابقات جهانی مالزی دست یافتند.

این برای نخستین بار است که تیم کاراته ایران در رده سنی زیر 21 سال موفق به کسب مدال جهانی شده است. بهمن عسگری مدال‌آور طلایی ایران در این رقابت‎ها بود که مدال طلای خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کرد.