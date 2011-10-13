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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

کاراته قهرمانی جهان - مالزی/

امیدهای ایران نایب قهرمان پیکارهای جهانی/ مدال طلا تقدیم به رهبر انقلاب شد

امیدهای ایران نایب قهرمان پیکارهای جهانی/ مدال طلا تقدیم به رهبر انقلاب شد

تیم کاراته زیر 21 سال ایران با مجموع یک مدال طلا و یک مدال برنز در بخش مردان به عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های کاراته قهرمانی امیدهای جهان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در رده سنی زیر 21 سال امروز پنجشنبه در مالزی به پایان رسید. در پایان این بخش از رقابت‌ها ترکیه با یک مدال طلا و یک مدال نقره قهرمان جهان شد.

پس از تیم ایران که در رده دوم قرار گرفت، تیم‎های آذربایجان و مونته‌نگرو با یک مدال طلا به طور مشترک به مقام سوم مشترک جهان در مسابقات جهانی مالزی دست یافتند.

این برای نخستین بار است که تیم کاراته ایران در رده سنی زیر 21 سال موفق به کسب مدال جهانی شده است. بهمن عسگری مدال‌آور طلایی ایران در این رقابت‎ها بود که مدال طلای خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کرد.

کد مطلب 1432310

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