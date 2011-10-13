به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، علی لیالی بعداز طهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه امسال چه تعداد هنرمند به حج تمتع مشرف می‌شوند، گفت: امسال قرار است 50 هنرمند به حج تمتع مشرف شوند.

وی سهمیه 50 نفری هنرمندان برای حج تمتع را در راستای مصوبه 18 سال قبل شورای عالی حج عنوان کرد و افزود: هرساله طبق این مصوبه عمل می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره حضور مسئولان دولتی در حج تمتع امسال، گفت: هیچ مسئولان دولتی، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با سند سهمیه‌ای به حج مشرف نمی‌شوند و اگر هم به این موسم می‌آیند، سندی است که خودشان دارند و در واقع نوبت آنها رسیده است.

خبرنگار پرسید آیا اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور به حج تمتع 90 می‌آید؟ که لیالی پاسخ داد: خبری از این موضوع ندارم.

وی گفت: در حج تمتع علاوه بر هنرمندان، فقط بنیاد شهید و ستاد کل برای خانواده شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان برای حج تمتع سهمیه دارند، و سایر دستگاه‌ها و نهادها با سند سهمیه به حج مشرف نمی‌شوند.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، کاروان حج تمتع جانبازان دفاع مقدس 220 نفره است که در قالب دو گروه 110 نفر به سرزمین وحی می‌‌آیند.