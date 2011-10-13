بزرگترین مجتمع کانون پرورش فکری کشور در کرج ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقازاده روز پنجشنبه در سومین کارگروه شعرخوانی کشوری و ششمین روز جشنواره یک هفته با کانون با ابراز حمایت از این نهاد مهم و کلیدی اظهار داشت: سعی داریم به جای یکی از کتابخانه های قدیمی کانون، بزرگترین مجتمع کانون کشور را با تمام امکانات و فناوریهای روز در منطقه گلشهر بسازیم.

وی افزود: قول می دهیم که سایر کتابخانه ها نیز از لحاظ تجهیزات و امکانات به فناوری روز مجهز شوند.

آقازاده از تأسیس پارک کودک جنب مجتمع مرکزی کانون واقع در انتهای ساسانی به عنوان دیگر برنامه های در دست اقدام شهرداری نام برد.

وی ضمن تشکر از فعالیتهای کانون پرورش فکری البرز، خود را عضو کانون خواند و عنوان کرد: من از کودکی عضو کانون بوده ام و خاطرات شیرین و لذت بخشی از این مکان دارم.

شهردار کرج نیازهای کودکان ونوجوانان را به اندازه طول تاریخ توصیف کرد و افزود: اگر می خواهیم که آینده خوبی را رقم بزنیم باید توجه ویژه ای به کودکان ونوجوانان داشته باشیم.

مشاوراستاندار در امور آموزش و پرورش و مدیر کل کانون نیز در سخنانی ضمن خوشامدگویی به میهمانان، برگزاری این فعالیتها و تشکیل کارگروه شعر خوانی را بسیار خوب و مفید توصیف و ابراز امیدواری کرد که همواره شاهد چنین فعالیت هایی باشیم.

شعر خوانی توسط اعضای کانون و اجرای مسابقه مشاعره و اهدا جوایز به برگزیدگان از فعالیتهای اجرا شده در ششمین روز یک هفته با کانون و سومین نشست شعر خوانی بود.

اهدا لوح سپاس و هدیه از طرف اعضا و مدیر کل کانون به شهردار کرج و بازدید ایشان از غرفه های مختلف جشنواره و رصد خانه و آسمان نما از دیگر فعالیتهای این نشست می توان نام برد.

اعضای کارگروه شعرخوانی کشوری کانون پرورش فکری را رشید کاکاوند و خانم ها امینی، طارمی، علیپور، موسویان و صحراگرد تشکیل می دهند.



به گزارش خبرنگار مهر، در سومین نشست کارگروه کشوری شعرخوانی که همزمان با ششمین روز از جشنواره بزرگ یک هفته با کانون برگزار شد، شهردار کرج، جمعی از مسئولان و اعضای کانون پرورش فکری البرز حضور داشتنند.