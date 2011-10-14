شناسایی سه شرکت وابسته به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یزدان پناه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان از شناسایی سه شرکت وابسته به فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی در استان قزوین خبرداد و اظهارداشت: شرکتهای ستارگان امیر منصور، تجارت گستر و امیر منصور ایرانیان سه شرکتی هستند که با پرونده اخیر فساد بانکی مرتبط هستند و در استان قزوین فعالیت می کنند.

یزدان پناه یادآورشد: تا مشخص شدن وضعیت این شرکتها و بازگرداندن اموال به بیت المال، دستگاه قضایی و نظارتی استان مدیریت این شرکتها را بر عهده خواهند گرفت.

وی گفت: شرکتهای یاد شده در زمینه بسته بندی فعالیت می کنند که در حال حاضر نمایندگان بازرسی در این شرکتها مستقر شده اند و در کار تولید آن نظارت می کنند.

این مسئول بیان کرد: 46 شرکت وابسته به منصور آریا شناسایی شده که باید گفت این تخلف یک کلاهبرداری بزرگ از شبکه سیستم بانکی کشور است که امیدواریم با رسیدگی دقیق و مشخص شدن متخلفان اصلی اموال مورد سوء استفاده قرار گرفته شده به بیت المال بازگردانده شود.

مدیرکل بازرسی استان قزوین بیان کرد: اگر به فرمان هشت ماده ای عمل می شد هرگز شاهد این گونه اختلاس و تخلف در سیستم بانکی نبودیم.

بازگشت شش میلیارد تومان به بیت المال

وی با تشریح برخی خدمات بازرسی استان قزوین در سال گذشته، تصریح کرد: با نظارت بر سامانه اطلاعات معاملات در همه دستگاههای اجرایی در سال گذشته از پرداخت شش میلیارد تومان اضافه پرداختی به پیمانکاران جلوگیری شد.

یزدان پناه یادآور شد: در راستای نظارت بر معاملات اعم از مناقصات، مزایده ها و پروژه هایی که دستگاههای اجرایی در اختیار پیمانکاران قرار دادند با نظارت بازرسان اداره کل بازرسی استان قزوین حدود شش میلیارد تومان از بابت اضافه پرداختی های احتمالی که ممکن بود به پیمانکار داده شود و نیز در ارتباط با مناقصات این میزان به صندوق دولت بازگشته است.

دو پرونده زمین خواری در قزوین

یزدان پناه به پرونده زمین خواری در قزوین اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای مهم امسال مبارزه با پدیده زمین خواری و برخورد با کسانی است که به صورت غیر قانونی بدنبال تصرق منابع دولتی هستند که در این راستا با تشکیل شورای حفظ بیت المال در این زمینه با جدیت فعالیت می کنیم.

این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر دو پرونده زمین خواری در مرحله رسیدگی نهایی است که با حساسیت بالایی پیگیری می شود که در روزهای اخیر تحویل دستگاه قضایی شده است.

وی اعلام جزئیات این پرونده های زمین خواری را به هفته های آینده موکول کرد.

راهبردهای جلوگیری از تخلف یزدان پناه با بیان تجربیات کارشناسی بازرسان در خصوص آسیب شناسی در سوء استفاده های دستگاههای دولتی، یادآور شد: شناسایی و مقابله با سوء جریان و مفاسد اقتصادی در ادارات، راه اندازی سامانه معاملات برای افزایش چتر نظارتی، تقویت قانونمندی، توسعه و گسترش چتر حمایتی و نظارتی با روشهای کاربردی و استفاده از تشکل های غیر دولتی از جمله راهکارهای پیشگری از تخلف در دستگاههای اجرایی است. راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات وی از راه اندازی سامانه جامع رسیدگی به شکایات در اداره کل بازرسی استان خبر داد و اظهار داشت: مردم می توانند شکایات خود را از طریق این سامانه ارسال و روند رسیدگی را پیگیری کنند و تلفن گویای 136 ستاد خبری بازرسی نیز در اختیار شهروندان است.

یزدان پناه مهمترین تخلف های دستگاههای اجرایی استان را در راستای تکریم ارباب رجوع دانست و اظهارداشت: بیشترین تخلف مربوط به دستگاههایی است که تنوع خدمت زیادی دارند اما از ساز و کار مناسبی برای خدمت رسانی برخوردار نیستند که اصلاح ساختار آنها ضروری است.

وی گفت: اصلاح ساختارهای سنتی و قدیمی در خدمت رسانی می تواند به جلب رضایت مردم منجر شود.

یزدان پناه آمادگی بازرسی استان را برای رسیدگی به شکایات شهروندان از نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی اعلام کرد و از رسانه ها خواست در اطلاع رسانی درست و به موقع و انعکاس مشکلات دستگاههای اجرایی به سازمان بازرسی استان کمک کنند.