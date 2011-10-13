570 میلیون ریال هزینه تحصیلی به نابینایان گیلان پرداخت شد

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 283 نفر نابینا و کم بینا دانشجو و دانش آموز دربانک اطلاعاتی بهزیستی گیلان به ثبت رسیده است.

وی همچنین باعنوان اینکه دو هزار و 186 نفرنابینا و کم بینا دربانک اطلاعاتی بهزیستی گیلان به ثبت رسیده است، اظهارداشت: ازاین تعداد 283 نفر در حال تحصیل درمقاطع مختلف آموزشی هستند و از بهزیستی هزینه های آموزشی دریافت می کنند.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: درسال آموزشی گذشته 300 میلیون ریال برای 63 دانشجوی نابینا و کم بینا شهریه دانشجویی و 270 میلیون ریال برای 220 دانش آموز هزینه تحصیلی پرداخت شده است.

وی افزود: هم اکنون دو انجمن غیردولتی تحت نظارت بهزیستی برای خدمت بیشتربه نابینایان وکم بینایان دراستان فعال است و نسبت به انجام امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی این قشراز معلولان فعالیت می کنند.

کوچکی نژاد همچنین از بیماریهای مادرزادی، ارثی و غیرارثی، آب مروارید، تنبلی چشم یا آمبلیوپی را از عوامل مهم دراختلالات بینایی ذکرکرد.

مدیرکل بهزیستی گیلان در ادامه به اجرای برنامه غربالگری پیشگیری بینایی تنبلی چشم هم زمان درسراسر کشور ازابتدای آبان ماه دراستان گیلان نیز اشاره کرد.