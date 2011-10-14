اظهارات مداخله جویانه اوباما/ برای انتخاب دولت مردمی در ایران تلاش می کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما که ادامه اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مختلف این کشور، آینده سیاسی وی را در هاله ای از ابهام قرار داده و برای رهایی از فشار این تحرکات، سناریوی ساختگی و مضحکی را علیه ایران با عنوان ادعایی توطئه ترور ایرانی با به راه انداختن جنگ روانی و تبلیغاتی بی سابقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده است، روز گذشته مدعی شد تمام گزینه ها در خصوص تعامل با ایران مطرح است.



باراک اوباما در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی که شبکه العربیه بلندگوی تبلیغاتی رژیم سعودی آن را به طور مستقیم پخش کرد، در خصوص توطئه ادعایی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن مدعی شد شدیدترین تحریمها را علیه ایران اجرا خواهد کرد و آمریکا هیچ گزینه را بعید نخواهد دانست.



رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اظهارات مضحک خود ادعا کرد : برخی افراد وابسته به دولت ایران در این توطئه ترور دست دارند، اگر مدرک و دلیل نداشتیم ایران را متهم نمی کردیم.



اوباما در ادامه تلاشهای بیهوده برای بدبین کردن نگاهها به جمهوری اسلامی ایران برای فرافکنی مشکلات فزاینده داخلی در آمریکا مدعی شد توطئه ایرانی فقط سفیر سعودی را هدف قرار نمی داد، بلکه بیگناهان را نیز هدف قرار می داد.



اوباما در اظهاراتی سخیف و بی اساس مدعی شد ایران در فعالیتهای تروریستی دست دارد.



رئیس جمهوری آمریکا با ادعای اینکه" برای ایجاد دولتی در ایران که با ملت خود همراهی نشان دهد، تلاش خواهیم کرد" عمق کینه ورزی و خصومت خود با ملت ایران را نشان داد و از توطئه خطرناک خود علیه کشورمان پرده برداشت.

خاطر نشان می شود دولت آمریکا که درپی اعتراضات گسترده مردمی در بیش از هزار شهر، اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد، در تلاش برای گمراه کردن جهانیان از این تحرکات مردمی به جوسازی علیه ایران روی آورد و در اظهار نظری عجیب مدعی دست داشتن تهران در تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن شد.

اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا سه شنبه 19 مهر در یک کنفرانس مطبوعاتی که شبکه‌های الجزیره و العربیه در اقدامی هماهنگ به پخش مستقیم ادعاهای بی اساس وی علیه ایران پرداختند، مدعی شد واشنگتن تدابیری را برای بازخواست ایران به سبب برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان اتخاذ خواهد کر، نشان داد.