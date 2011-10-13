وزیر آموزش و پرورش وارد ارومیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش دقایقی پیش به منظور حضور در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره رقابتهای والیبال دانش آموزان آسیا دقایقی پیش با استقبال استاندار آذربایجان غربی وارد ارومیه شد.

حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش که بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود، شرکت خواهد کرد و افتتاح پروژه های عمرانی و توسعه فناوریهای نوین از برنامه سفر وزیر آموزش و پرورش به آذربایجان غربی طی صبح روز جمعه اعلام شده است.

بر اساس برنامه اعلامی افتتاح پروژه مجتمع آموزشی شهید صیاد شیرازی، کلنگزنی احداث هنرستان18 خرداد ارومیه از جمله برنامه های حمید رضا حاجی بابایی به آذربایجان غربی است.



این مسابقات در دو گروه انجام می شود که در گروه الف تیمهای ایران، چین، مالزی و سنگاپور و در گروه ب نیز تیمهای آذربایجان غربی، سریلانکا، اندونزی و تایلند حضور دارند.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

آیین افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا بر اساس برنامه اعلامی روز جمعه ساعت 14 ظهر در مجموعه ورزشی شش هزار نفری الغدیر ارومیه با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار می شود.