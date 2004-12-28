به گزارش سرويس سياسي مهر ، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار با ارايه تحليلي از چگونگي تفسير به راي غربيها و آمريكاييها از قوانين بينالمللي و حقوق بشر گفت: جهنم گوانتانامو و رسوايي زندانهاي عراقي به آنان اجازه نميدهد در مورد حقوق بشر اظهارنظر كنند.
وي ظلمهايي كه به مردم فلسطين و عراق روا ميشود و محروم كردن دختران جوان از تحصيل به دليل اعتقادشان و برخورد يكسويه با شبكه تلويزيوني المنار را از مصاديق بارز ظلم عليه حقوق بشريت ذكر كرد.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با مثبت ارزيابي كردن روابط ايران و سوييس تصريح كرد: استمرار روابط دو كشور به دليل آن است كه دولت سوييس تحت تاثير هر ماجراجويي بينالمللي و منطقه اي قرار نگرفت.
هاشمي رفسنجاني همچنين خواستار ارتقاي سطح همكاريها و توسعه و تعميق روابط دوجانبه شد.
فيليپ ولتي نيز در اين ديدار ضمن تشريح ديدگاه دولت متبوعش درباره مسايل مهم منطقه اي و بينالمللي گفت: تفاوت بسيار زيادي بين واقعيت موجود ايران با تصويري كه از اين كشور در رسانههاي غربي ارايه ميشود، وجود دارد كه هر بينندهاي را شگفت زده ميكند.
وي تاكيد كرد دولت سوئيس به حقوق مردم فلسطين احترام ميگذارد و از آن دفاع ميكند.
ولتي همچنين شكنجههاي زندان گوانتاناوا و زندانهاي عراقي را تخطي و تخلف از قوانين بينالمللي، حقوق بشر و منافي ارزشهاي جهاني دانست.
سفير سوئيس همچنين خواستار ارتقا و گسترش و تعميق سطح همكاريهاي دو كشور در همه زمينههاي سياسي، اقتصادي و تجاري شد.
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