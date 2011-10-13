مانور امداد و نجات در یکی از مهدهای کودک گیلان به اجرا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور که ظهر پنجشنبه به صورت نمادین و برای چهارمین سال متوالی دریکی از مهدهای استان انجام گرفت، 65 کودک مشارکت داشتند.

کودکان با آموزشهای که از قبل فراگرفته بودند به صورت نمایشی با همکاری مربیان و اولیای مهد نسبت به کمک و امداد رسانی به سایر کودکانی که دچار حادثه شده و مصدوم بودند اقدام لازم را به عمل آورند.

پیش از این بهزیستی استان با همکاری هلال احمر درتعدادی از مهدهای کودک دوره های آموزشی مقابله با حوادث و بلایای طبیعی را برگزارکرده بود.

این مانور با همکاری بهزیستی گیلان، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، هلال احمر، اورژانس، فوریتهای پزشکی، آتش نشانی، اورژانس اجتماعی و مدیریت بحران استانداری گیلان برگزارشد.

هم اکنون آموزش امداد و نجات و مواجه با حوادث و بلایای طبیعی در برنامه های آموزشی واحدهای کار مهدهای کودک گیلان است.

در حال حاضر512 مهد کودک تحت نظارت بهزیستی در گیلان با پذیرش افزون بر 18 هزار کودک مشغول به کار هستند.