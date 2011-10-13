توسعه صنایع تبدیلی راهکار درمان اقتصاد گیلان است

اردشیر روحی ماسوله درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: صنایع تبدیلی از یک سو موجب افزایش راندمان تولید و از سوی دیگر سبب ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می شود.

وی اظهارداشت: صنایع تبدیلی همچنین زمینه را برای معرفی تولیدات با نشانهای منطقه ای به بازارهای داخلی و بین المللی فراهم می کند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در رشد اقتصادی استان با داشتن ظرفیتهای بالای کشاورزی، دامپروری و معدنی بدیهی و الزامی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی از ضرورتهای مهم و اساسی توسعه کشاورزی است، افزود: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در گیلان می تواند از ضایعات محصولات کشاورزی جلوگیری و بخش عمده نیاز و امنیت غذایی را تامین کند و این از ضرورتهای اساسی توسعه کشاورزی استان به شمار می رود.

روحی ماسوله گفت: اگر این مهم انجام شود در استمرار تولید و ارزش افزوده محصولات نقش مهم و موثری خواهد داشت.

وی در ادامه نقش این گونه صنایع را در رشد ضریب تبدیل محصولات کشاورزی ارتقای کیفیت و زمان نگهداری، دسترسی مردم به محصولات فرآوری شده، کاهش ضایعات، حمایت از تولید، تقویت انگیزه تولید کنندگان، ایجاد اشتغال، پشتیبانی از کارآفرینان و کمک به رشد صادرات کالای غیرنفتی غیرقابل کتمان عنوان کرد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان اظهارداشت: با توجه به پتانسیلهای استان در تولیدات بخش کشاورزی، فراهم آوردن بستر مناسب برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی امری ضروری است.

وی افزود: این اقدام علاوه بر ارزش افزوده محصولات عامل مهمی در ایجاد اشتغال این استان محسوب می شود.

روحی ماسوله گفت: با برنامه ریزی لازم و مدون باید در خصوص ایجاد و توسعه این گونه صنایع در سطح استان تلاش فراگیری انجام شود.

وی همچنین با بیان اینکه محصولات کشاورزی این استان با وجود کیفیت بالا به خاطر نبود امکانات فرآوری و ذخیره سازی به قیمت نازلی عرضه می شود، یادآورشد: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در گیلان می تواند در توجیه اقتصادی موثر باشد.

وی ادامه داد: توسعه بخش کشاورزی بدون توجه به ایجاد صنایع تبدیلی میسر نیست و مکانیزه‌ کردن امور کشاورزی از مواردی است که به توسعه این بخش کمک می کند.