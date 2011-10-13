عدم تطابق بازیکنان با آب و هوای ارومیه عامل شکست تیم سریلانکا

به گزارش خبرنگار مهر، نامال نلورا عصر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی بعد از بازی در مقابل تیم دانش آموزان آذربایجان غربی به عنوان تیم دوم ایران در این بازیها، افزود: تشویق بی دریغ تماشاگران ارومیه ای از تیم آذربایجان غربی از نکات مثبتی بود که تیم حریف از آن بهره مند بود.

وی با اشاره به مصدومیت یکی از بازیکنان تیم سریلانکه طی روز گذشته، بیان داشت: این موضوع باعث ایجاد بی نظمی و تغییر در برنامه های تیم شد و این در حالی است که سه بازیکن نیز از جمله کاپیتان و لیبرو تیم به دلیل عدم تطابق با شرایط آب و هوایی بیمار شده بودند.

سرمربی تیم دانش آموزان سریلانکا با بیان اینکه برای بازی پس فردا دفاع و حمله را تقویت خواهیم کرد، اظهار داشت: ارومیه دارای مردمانی خوب و مهربان بود و میزبانی خونگرم از تیم سریلانکا انجام دادند.

نلورا با اشاره به اینکه ارومیه خط حمله خوبی داشت، ادامه داد: امیدواریم با توجه به اینکه بازکنان تیم دانش آموزی سریلانکا به صورت تفریحی در این رشته ورزشی فعالیت می کنند به مرحله نهایی برسیم.

وی در خصوص سطح کیفی این دوره از رقابتها و همچنین در مقایسه با بازیهای جهانی دانش آموزی، بیان داشت: سطح کیفی مسابقات با توجه به امکانات ورزشی ارومیه، میزبانی خوب و حضور بیشتر تیمهای عضو در فدراسیون مدارس ورزشی در حد المپیک است.

این مسابقات در دو گروه انجام می شود که در گروه الف تیمهای ایران، چین، مالزی و سنگاپور و در گروه ب نیز تیمهای آذربایجان غربی، سریلانکا، اندونزی و تایلند حضور دارند.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

آیین افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا بر اساس برنامه اعلامی روز جمعه ساعت 14 ظهر در مجموعه ورزشی شش هزار نفری الغدیر ارومیه با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار می شود.

میهمان ویژه این مسابقات رئیس کنفدراسیون مدارس ورزشی آسیا از تایلند بوده که مراسم افتتاحیه با حضور 450 دانش آموز مدارس استان، روز جمعه 22 مهرماه با حضور شخصیت های کشوری و استانی در ارومیه برگزار می شود.

برگزاری جشن ملل در دهکده چی چست، برگزاری نمایشگاهی از هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات است.