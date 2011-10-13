مشکلات بخش سلفچگان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد حسین موسی‌پور صبح پنج‌شنبه در بدو ورود به بخش سلفچگان، در گلزار شهدای روستای طایقان حضور یافته و با قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.



وی سپس با حضور در منزل شهید احمد گل‌محمدی، در فضایی صمیمی با خانواده این شهید به گفتگو نشست و در پایان با اهدا لوح تقدیر از این خانواده ایثارگر تجلیل کرد.



استاندار قم در ادامه از بخشهای مختلف کارخانه سیمان نیزار به عنوان یکی از واحدهای صنعتی مهم منطقه بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت آزمایشی این واحد تولیدی که به زودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد قرار گرفت.



بازدید از پروژه مسکن مهر روستایی بخش، برنامه بعدی استاندار قم در سفر سلفچگان بود که در این بازدید وی با تاکید بر لزوم تسریع در پیشرفت این طرح گفت: در صورت فقدان متقاضی بومی به تعداد واحدهای ساخته شده، زمینه واگذاری واحدهای مازاد، به کارگران شهری شاغل در واحدهای تولیدی بخش فراهم شود.



همچنین با حضور حجت‌الاسلام موسی‌پور چندین طرح عمرانی شهری در بخش به صورت همزمان افتتاح شد.



بهره برداری از فاز اول بلوار امام رضا(ع) شهر سلفچگان، ساختمان آتش‌نشانی شهر، بوستان‌های شقایق و مهدی و دیوار ساحلی رودخانه سلفچگان از جمله پروژه‌های افتتاح شده در این مراسم بود.



ایستگاه آتش نشانی مستقل در سلفچگان ایجاد شود



استاندار قم در حاشیه افتتاح این پروژه‌ها طی سخنانی اظهار داشت: بهره برداری از این طرح‌‌ها روند عمران و آبادانی منطقه را سرعت خواهد بخشید.



وی کمبود امکانات ایمنی برای مقابله با حوادث را یکی از نیازهای مهم بخش دانست و افزود: حادثه‌خیز بودن محورهای بخش که از پرتردد ترین جاده‌های کشور محسوب می‌‌شوند و نیز فعالیت کارخانجات و واحدهای تولیدی متعدد در بخش، لزوم ایجاد ایستگاه آتش نشانی مستقل در شهر را ضروری ساخته است.



حجت الاسلام موسی‌پور پس از افتتاح طرح‌‌های یاد شده، کلنگ احداث مرکز بهداشتی و درمانی سلفچگان را به زمین زد.

این مرکز بهداشتی درمانی با اعتباری حدود هشت میلیارد ریال در مدت یک سال ساخته خواهد شد.



سه ساعت جلسه کاری فشرده در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، گفتگو با مردم و رسیدگی به مسائل و مشکلات منطقه از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه استاندار قم به بخش سلفچگان بود.



همچنین پنج هیئت از معاونان و مسئولان استان با حضور در روستاهای محروم بخش علاوه بر دیدار از خانواده‌های شهدا و جانبازان، از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی در این روستاها و مسائل و مشکلات مردم منطقه قرار گرفتند.