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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

مهدوی در گفتگو با مهر:

پرورش راتون در رشت 10 برابر افزایش یافت

پرورش راتون در رشت 10 برابر افزایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت از افزایش 10 برابری پرورش راتون طی سال جاری در این شهرستان خبر داد.

وحید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با پیش بینی اینکه ازاین شالیزارها 15 هزارتن شلتوک برداشت شود، افزود: دلیل افزایش پرورش راتون در شالیزارهای شهرستان را شرایط مساعد آب و هوایی، بارش به موقع باران و عدم ورود احشام اعلام کرد.

وی اظهارداشت: افزایش درآمد کشاورزان، تولید محصول بیشتر، استفاده ازشالیزارها و ایجاد شغلهای فصلی از مهمترین مزایای پرورش راتون است.

مدیرجهاد کشاورزی رشت گفت: "برنج" به منزله‌ یکی از گیاهان استراتژیک، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی جوامع آسیایی، از جمله ایران دارد.

وی افزود: به طوریکه افزایش تولید برنج برابر است با داشتن امنیت غذایی در جوامع و هر عاملی که این مقدار تولید را کاهش دهد باعث نابسامانی اقتصادی و فقر در جوامع می‌ شود.

مهدوی اظهارداشت: زراعت راتون یکی از راه های افزایش محصول برنج است که علاوه بر افزایش محصول، افزایش درآمد کشاورزان و استفاده‌ بهینه از منابع را نیز دربر دارد و این کار نیازمند توجه ویژه به مسایل فنی کاشت، داشت و برداشت محصول اصلی است.

وی با بیان اینکه با مدیریت صحیح محصول اصلی می ‌توان به محصول راتون دست یافت، گفت: محصول راتون به رشد دوباره گیاه از بقایای زنده گیاهی که از سال قبل در زمین باقی ‌مانده است، گفته می‌ شود.

مدیر جهاد کشاورزی رشت افزود: دوره‌ رشد محصول راتون بسیار کوتاهتر از دوره رشد محصول اصلی است و رسیدن آن تنها در 25 تا 65 درصد زمان لازم برای محصول اصلی صورت می‌ گیرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه این شهرستان 24 هزارهکتار شالیزاردارد، یادآورشد: منطقه جلگه ‌ای رشت با بهره گیری از خاک حاصلخیز، شبکه آبرسانی وسیع، هوای معتدل و مرطوب دارای محصولاتی نظیر برنج، چای، توتون، کنف، گیاهان علوفه ای، میوه و غیره است.

کد مطلب 1432339

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