پرورش راتون در رشت 10 برابر افزایش یافت

وحید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با پیش بینی اینکه ازاین شالیزارها 15 هزارتن شلتوک برداشت شود، افزود: دلیل افزایش پرورش راتون در شالیزارهای شهرستان را شرایط مساعد آب و هوایی، بارش به موقع باران و عدم ورود احشام اعلام کرد.

وی اظهارداشت: افزایش درآمد کشاورزان، تولید محصول بیشتر، استفاده ازشالیزارها و ایجاد شغلهای فصلی از مهمترین مزایای پرورش راتون است.

مدیرجهاد کشاورزی رشت گفت: "برنج" به منزله‌ یکی از گیاهان استراتژیک، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی جوامع آسیایی، از جمله ایران دارد.

وی افزود: به طوریکه افزایش تولید برنج برابر است با داشتن امنیت غذایی در جوامع و هر عاملی که این مقدار تولید را کاهش دهد باعث نابسامانی اقتصادی و فقر در جوامع می‌ شود.

مهدوی اظهارداشت: زراعت راتون یکی از راه های افزایش محصول برنج است که علاوه بر افزایش محصول، افزایش درآمد کشاورزان و استفاده‌ بهینه از منابع را نیز دربر دارد و این کار نیازمند توجه ویژه به مسایل فنی کاشت، داشت و برداشت محصول اصلی است.

وی با بیان اینکه با مدیریت صحیح محصول اصلی می ‌توان به محصول راتون دست یافت، گفت: محصول راتون به رشد دوباره گیاه از بقایای زنده گیاهی که از سال قبل در زمین باقی ‌مانده است، گفته می‌ شود.

مدیر جهاد کشاورزی رشت افزود: دوره‌ رشد محصول راتون بسیار کوتاهتر از دوره رشد محصول اصلی است و رسیدن آن تنها در 25 تا 65 درصد زمان لازم برای محصول اصلی صورت می‌ گیرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه این شهرستان 24 هزارهکتار شالیزاردارد، یادآورشد: منطقه جلگه ‌ای رشت با بهره گیری از خاک حاصلخیز، شبکه آبرسانی وسیع، هوای معتدل و مرطوب دارای محصولاتی نظیر برنج، چای، توتون، کنف، گیاهان علوفه ای، میوه و غیره است.