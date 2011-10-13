فقط نتیجه رضایتبخش بود/ صدرنشینی ما موقتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل مس سرچشمه با بیان این مطلب اظهار داشت: نگرانی من برای دیدار مقابل مس سرچشمه و اینکه مبادا بازیکنانم دچار غرور شوند، کاملا درست بود. با این وجود از نتیجه حاصله در دیدار مقابل مس سرچشمه راضی‌ام اما از کیفیت بازی شاگردانم رضایت ندارم.

وی در ادامه افزود: به بازیکنانم تاکید کرده بودم بازی مقابل تیمی چون مس سرچشمه دشوار است، چون اینگونه تیم‌ها در خانه حریفان ابتدا به دنبال یک امتیاز هستند و در جریان بازی اگر بتوانند از ضدحملات استفاده کرده و نیم نگاهی به پیروزی و سه امتیاز دارند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران خاطر نشان کرد: در بازی امروز موقعیت‌های تیم نفت به مراتب بیشتر از مس سرچشمه بود اما بازیکنانم نتوانستند به لحاظ کیفی آن چیزی که دلخواه من بود را ارائه کنند.

فرکی با تاکید بر اینکه بازیکنان تیم مس سرچشمه در مصاف با نفت تهران زحمات زیادی را متحمل شدند، افزود: مسی‌ها با برنامه و دفاعی بازی کردند و ما به دنبال روزنه‌ای بودیم که به گل رسیده و سه امتیاز بازی را بدست آوریم.

وی با اشاره به گلزنی تیمش در دقایق پایانی دیدار مقابل مس سرچشمه گفت: به بازیکنام تاکید کرده بودم که اگر در نیمه اول گل بزنیم حریف از لاک دفاعی خارج می شود و می توانیم گل‌های بیشتری را به ثمر برسانیم اما متاسفانه خیلی دیر به گل رسیدم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران به اصغر شرفی به خاطر ساخته و پرداخته کردن تیم مس سرچشمه تبریک گفت و افزود: باعث افتخار من بود که امروز مقابل مربی، استاد و پیشکسوت خودم روی نیمکت نشستم.

فرکی در خصوص صدرنشینی تیم فوتبال نفت تهران گفت: با توجه به موقعیتی که در صدر جدول بدست آورده‌ایم از این به بعد حریفان بیشتر روی ما حساب می کنند و این موضوع کارمان را در ادامه مسابقات لیگ سخت‌تر می کند.

وی در ادامه تاکید کرد: صدرنشینی ما در جدول رده بندی لیگ برتر موقتی بوده و تغییرات زیادی در ادامه مسابقات در صدر جدول ممکن است به وجود آید. با این حال تمام هدف ما این است که در پایان لیگ رتبه نفت در جدول یک رقمی شود و اگر توانستیم خود را به بالای جدول بکشیم و حتی سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را بدست آوریم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پایان تصریح کرد: باید امتیازات لازم را در نیم فصل اول کسب کنیم تا در نیم فصل دوم با ارائه بازی‌های با کیفیت به اهداف خود دست یابیم.

دهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم فوتبال نفت تهران مقابل مس سرچشمه و صدرنشینی شاگردان حسین فرکی در جدول رده بندی تا پیش از برگزاری دیدارهای باقی مانده این هفته آغاز شد.