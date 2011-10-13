اختصاص بیش از 140 میلیارد ریال برای عمران و آبادانی سلفچگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که بعد از ظهر پنج‌شنبه در بخش سلفچگان تشکیل شد، لزوم برگزاری سفرهای دوره‌ای به بخش‌های مختلف استان برای بررسی مسایل و مشکلات مردم و پیگیری مصوبات را یادآور شد و گفت: حضور مدیران و مسئولان استان در بخشها و پیگیری مسایل و مشکلات مردم گامی مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن بخش‌های مختلف استان است.



وی تصریح کرد: در دور اول سفر به بخش‌ها، اعتبارات خوبی برای عمران و آبادانی و رفع مشکلات آنها اختصاص یافت که با اجرایی شدن اکثر مصوبات دور قبل، بخش‌های استان رونق قابل توجهی پیدا کرده‌اند.



استاندار قم لزوم توجه به بخش‌ها و روستاهای استان در کنار عمران شهر قم را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: در کنار توسعه شهر قم، نگاه و رویکرد استان توجه به پیشرفت عادلانه و عمران و آبادانی دیگر نقاط استان معطوف است.



وی با اشاره به اختصاص اعتبارات قابل توجه در سال‌های اخیر به استان، گفت: با نگاه عدالت محور دولت نهم و دهم، اعتبارات به صورت عادلانه بین شهر و بخشهای استان تقسیم شده و توجه ویژه به پیشرفت و آبادانی بخش‌ها مورد نظر بوده است.



حجت‌الاسلام موسی‌پور در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت اقتصادی، صنعتی و مواصلاتی سلفچگان و وجود منطقه ویژه اقتصادی، بیان داشت: با مطالعه و برنامه‌ریزی مدون و طراحی چشم‌انداز دراز مدت، جایگاه نمونه این منطقه متناسب با چشم‌انداز و نقشه راه آینده باید مدنظر قرار گیرد.



استاندار قم از اجرایی شدن 42 مصوبه از 49 مصوبه دور اول سفر به این بخش خبر داد و افزود: 49 مصوبه سفر دور قبل شامل 132 پروژه بوده که از این میان 100 پروژه اجرایی شده و 32 پروژه نیز در حال پیگیری است.



وی با اشاره به اختصاص 108 میلیارد ریال به بخش سلفچگان در سفر دور اول، ابراز داشت: با این حال 125 میلیارد ریال از اعتبارات استانی و بیش از 80 میلیارد ریال نیز از اعتبارات ملی در یک سال اخیر در این بخش هزینه شده است.



حجت‌الاسلام موسی‌پور ضمن قدردانی از توجه و اهتمام ویژه دولت به آبادانی مناطق کم‌برخوردار، از اختصاص بیش از 140 میلیارد ریال در سفر دوم برای عمران و آبادانی این بخش خبر داد و افزود: با همت تمام مدیران استان و پیگیری مسئولان بخش این مصوبات نیز همچون سال قبل اجرایی خواهد شد.



استاندار قم اضافه کرد: مهمترین این مصوبات احداث 130 واحد مسکونی در روستاهای بخش برای اقشار محروم، بهسازی محور نیزار، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای، احداث دو سالن ورزشی، گازرسانی به روستاهای بخش و اجرای پروژه آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی است.



وی افزود: امیدواریم مسیر عمران و آبادانی که در بخش سلفچگان و دیگر بخش‌های استان آغاز شده با سرعت بیشتر ادامه یابد.

استاندار قم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل کمبود منابع آبی در استان قم، لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب و برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده بهینه از منابع موجود را یادآور شد.