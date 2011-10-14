نخستین زمین والیبال ساحلی قزوین افتتاح شد

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرداری در صدد است از فضاهای موجود در نقاط مختلف شهر برای ایجاد مکان‌های تفریحی و ورزشی بهره برداری بهینه کند.

وی افزود: خوشبختانه اعتبار اختصاص یافته به سازمان برای اجرای اینگونه طرحها در حد مطلوبی است و در زمینه اجرای برنامه‌های ورزشی و طرح‌های عمرانی مشکلی نداریم.

وزیری نژاد تصریح کرد: در راستای اجرای طرحهای ورزشی در محلات سازمان فرهنگی ورزشی با حمایت مسئولان قطعه زمینی را که بدون ‌استفاده بود و کاربری خاصی نداشت به یک زمین ورزشی مناسب تبدیل کرد و با در نظر گرفتن پیشینه والیبال قزوین با احداث اولین زمین والیبال ساحلی شهر بیشترین و بهترین بهره ‌وری را از این مکان آن به عمل آوردیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تصریح کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در مدت سه ماه ساخته شد ودر عملیات اجرایی آن علاوه بر مرمت دیوار پیرامونی ساختمان قدیمی این مجموعه، دو قطعه زمین با مساحت دو هزار و500 مترمربع در داخل این محوطه به والیبال ساحلی اختصاص یافت.

وی حجم خاکبرداری عملیات اجرایی ساخت این زمین ورزشی را 300 مترمکعب و میزان ماسه مصرفی آن را 750 تن اعلام کرد.

وزیری نژاد اضافه کرد: همچنین رختکن، سکوی تماشاچیان و دیگر ملزومات این زمین در آینده نزدیک احداث خواهد شد و در اختیار همشهریان قرار خواهد گرفت.

این مسئول گفت: برای آماده سازی این زمین ورزشی 100 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین همچنین تصریح کرد: زمین ورزشی چوبیندر با 350 میلیون تومان اعتبار در دست احداث است و در دهه فجر امسال آماده بهره برداری خواهد شد.