ماهواره ابزار قدرتمند تهاجم فرهنگی/ بازیهای رایانه‌ ای تهدیدی برای کودکان

سرهنگ ایرج محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر ماهواره را سلاح قدرتمند دشمن در جنگ نرم برای ضربه زدن به ملت ایران و نظام اسلامی معرفی کرد.

وی همچنین با بیان اینکه دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی با سرمایه گذاریهای کلان در این رابطه و همچنین ساخت فیلم های ضد اخلاقی و ضد فرهنگی، مقدس ترین نهاد جامعه یعنی خانواده را هدف قرار داده اند، اظهارداشت: آنان با ترویج فرهنگ ابتذال، بدپوششی و بدحجابی در پی تخریب هویت ملی، دینی و اسلامی جوانان این مرز و بوم هستند.

رئیس پلیس فتای گیلان تاثیرات اینگونه شبکه ها را بر فکر، ذهن و جسم جونان مخرب دانست و گفت: هدف گردانندگان شبکه های ماهواره ای که ضد دین و ضد انقلابند، گرفتن حس پویایی، نشاط، تحرک، افتخار و سازندگی از جوانان، این سرمایه های ارزشمند و آینده سازان میهن اسلامی است.

وی در ادامه با توجه به اینکه جلوگیری از ضرر در هر زمان منفعت است، از خانواده های گیلانی خواست در صورت وجود ماهواره در خانه هایشان از هم اکنون نسبت به جمع آوری آن اقدام کنند.

محمد خانی همچنین‌ آسیبها و تهدیدهای برخی از بازی‌ های رایانه‌ ای را برای کودکان تشریح کرد و گفت: با توجه به گرایش و علاقه کودکان و نوجوانان به بازی ‌های رایانه ‌ای خانواده ‌ها باید برای مصون ماندن فرزندان خود از آسیب‌ های رایانه ‌ای دقت لازم را به خرج دهند.

وی افزود: خانواده ‌ها باید توجه، دقت، نظارت و کنترل بیشتری برروی فرزندانشان کرده و آنان را به مراکزی که معتبر، مجاز و دارای پروانه کسب و بهره ‌برداری لازم از مبادی ذیربط باشد، هدایت کنند.

رئیس پلیس فتای گیلان درادامه از خانواده‌ ها خواست بازی‌های برای فرزندان خود انتخاب کنند که با شرایط سنی آنان مطابقت داشته و از جنبه علمی، فکری و تفریحی برخوردار باشد.

وی همچنین با اعلام اینکه متاسفانه دشمنان با هجمه فرهنگی و ارائه بازی‌ های غیرمجاز، مخرب و ضد اخلاقی با ترویج فرهنگ ابتذال، بدپوششی، پرخاشگری، تبلیغ فرقه ‌های ضاله در بین کودکان درصدد گرفتن هویت اسلامی، انسانی کودکان و نوجوانان است، یادآورشد: با بازی‌های مفید می توان موجب تقویت حافظه و شکوفایی استعدادهای ذهنی و فکری کودکان و نوجوانان شد.