به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محسن قرائتی عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه بیستمین اجلاس نماز در بوشهر افزود: برای جذب جوانان به مسجد باید از امام جماعت سرشناس و محبوب استفاده شود .

وی اظهارداشت: در ترویج فرهنگ نماز در کنار مسئولان پیشکسوت باید از طلبه‌ های جوان استفاده کنیم و این طلبه‌ ها وظیفه دارند عقاید دینی را تقویت کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور از تشکیل گروه تخصصی برای جذب جوانان به نماز خبر داد و گفت: یک گروه تخصصی متشکل از طلبه‌های جوان با شیوه‌های جذاب در حال آموزش به جوانان برای جذب آنان به نماز هستند.

قرائتی با بیان اینکه از طریق نماز باید سایر مشکلات را نیز حل کنیم، افزود: آیین تجلیل از جوانان برتر و عقد و ازدواج جوانان از شیوه‌های جذب جوانان به سمت نماز است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور برگزاری بیستمین اجلاس سراسری نماز به میزبانی استان بوشهر را مطلوب ارزیابی کرد.