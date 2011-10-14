  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۶

با معرفی برترینها/

بیستمین اجلاس نماز در بوشهر به کار خود پایان داد

بیستمین اجلاس نماز در بوشهر به کار خود پایان داد

بوشهر- خبرگزاری مهر: بیستمین اجلاس سراسری نماز در بوشهر با معرفی برترینها و قرائت یک بیانیه در 10 بند به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین اختتامیه بیستمین اجلاس نماز در بوشهر، در بخش کشوری دبیران شورای اقامه نماز سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان زندان‌ها، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، تبلیغات اسلامی، وزارت کار و تعاون به عنوان دستگاه‌ های برتر در بخش نماز تجلیل شدند.

دربخش برترین‌ های نماز دراستان بوشهر نیز از مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، شرکت گاز، امور و اقتصاد دارایی، اداره زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیمه خدمات درمانی، ورزش و جوانان، تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران بوشهر مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از مدیران آموزش و پرورش، دادگستری، معاون سیاسی استانداری بوشهر و دبیر ستاد اقامه نماز این استان به عنوان فعالان عرصه نماز تجلیل شدند.

در بخش مقاله برتر، مقالات زیبا متانت، حمید گنجایش و محمد عبدالحسین‌ زاده به عنوان مقالات برتر شناخته شده و به آنان هدایایی تقدیم شد.

همچنین از سیروس فتحی، فرزانه دهقان، محمد نصیری، محمد شریعتی ‌فرد و عباس ابراهیمی از استان بوشهر نیز به خاطر ارسال مقاله به بیستمین اجلاس سراسری نماز تقدیر شد.

کد مطلب 1432350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها