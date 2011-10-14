بحران کم آبی در روستاهای قم در حال افزایش است/ خشکسالی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ایزانلو در نشست کمیته منابع تامین آب روستاها که با حضور جمعی از مدیران شرکت آب منطقهای و شرکت آب و فاضلاب روستایی قم برگزار شد، با قدردانی از مساعدتهای مدیران شرکت آب منطقهای استان برای گذر از خشکسالی سال 89 و 90 ابراز داشت: با همکاری شرکت آب منطقهای استان توانستیم با وجود کمبود شدید منابع تامین آب روستاها از تابستان امسال بدون بروز مشکل خاصی عبور کنیم.
وی در ادامه به تشریح کمبود آب در روستاهای استان پرداخت و اظهار داشت: با توجه به استمرار خشکسالی و عدم بارندگی مناسب، روز به روز به روستاهای دچار بحران در استان قم اضافه میشود.
ایزانلو در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز پیمایش مشترکان آب روستاهای استان خبر داد و گفت: با توجه به توسعه روستاها پیمایش مشترکان آب روستایی ضروری است.
وی بیان کرد: در تلاش هستیم با اجرای طرح پیمایش مشترکان آب روستایی، نیاز آبی مشترکان را شناسایی کنیم و بر اساس آن برنامهریزی لازم را برای تامین و توزیع آب در روستاها به عمل آوریم.
پاییز و زمستان قم بارندگی ندارد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان نیز در این نشست اظهار داشت: بر اساس پیش بینیهای هواشناسی در پاییز و زمستان امسال بارندگی قابل ملاحظه ای نخواهیم داشت و کماکان خشکسالی گریبانگیر استان است.
سیدحسن رضوی بر مدیریت منابع آب تاکید کرد و گفت: شرکت آب منطقهای به منظور تامین آب روستاییان آمادگی هرگونه همکاری با شرکت آب و فاضلاب روستایی استان را دارد.
یادآورمیشود در این نشست درزمینه دریافت مجوز حفاری و کف شکنی چاههای آب شرب روستاهایی که دچار بحران و افت آبدهی شدهاند مذاکراتی انجام شد که مدیرعامل شرکت آب منطقهای در این زمینه وعده مساعدت با آبفار استان را داد.
در این نشست، از زحمات و همکاریهای صمیمانه مدیرعامل و معاونین و مدیران شرکت آب منطقهای با شرکت آب و فاضلاب روستایی استان برای عبور از بحران کم آبی سال 90 در روستاهای استان تقدیر شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم با اشاره به افزایش بحران کم آبی در روستاهای قم از آغاز طرح پیمایش ممیزی مشترکان آب روستایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ایزانلو در نشست کمیته منابع تامین آب روستاها که با حضور جمعی از مدیران شرکت آب منطقهای و شرکت آب و فاضلاب روستایی قم برگزار شد، با قدردانی از مساعدتهای مدیران شرکت آب منطقهای استان برای گذر از خشکسالی سال 89 و 90 ابراز داشت: با همکاری شرکت آب منطقهای استان توانستیم با وجود کمبود شدید منابع تامین آب روستاها از تابستان امسال بدون بروز مشکل خاصی عبور کنیم.
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