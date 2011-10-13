اعلام ضوابط ورود و خروج کالای همراه زائران بیت الله الحرام

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین اطلاعیه مشترک آمده است زائران بیت الله الحرام می توانند دو نوع ساک مسافرتی متحدالشکل را که سازمان حج و زیارت از طریق مدیران کاروانها به آنان تحویل داده اند ، به رایگان به کشور حمل کنند.

زائران از قرار دادن اشیایی نظیر چاقو ، ناخنگیر ، قیچی ، ابزار فلزی، ‌اسلحه ، ‌اسباب بازی، وسایل و آلات مشکوک و غیرقابل بازرسی در این ساک خودداری کنند.

در این اطلاعیه با اشاره به ممنوع بودن حمل آب به داخل هواپیما از حجاج خواسته شد برای حمل آب زمزم بطریهای مناسبی را که بتوان در ساک کوچک جای داد انتخاب کنند.



چنانچه حجاج به خرید هرگونه کالا،‌ خارج از ضوابط و شرایط تعیین شده اقدام کنند و یا بسته های نایلونی اضافه بر ساک کوچک داشته باشند، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعهدی برای تحویل و یا حمل آنها نخواهد داشت.



در ادامه این اطلاعیه مشترک با استناد به ماده 31 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات می خوانیم: زائران حداکثر تا سقف ارزشی 80 دلار ، کالای مجاز را می توانند بدون پرداخت حقوق گمرکی ترخیص و وارد کشور کنند و ورود مازاد برآن با پرداخت حقوق گمرکی میسر است.



هواپیمایی کالاهایی نظیر تلویزیون ، ضبط صوتهای بزرگ، چرخ خیاطی، جاروبرقی،‌ ماشین ظرفشویی و لباسشویی ، ‌انواع یخچال و فریز، آبگرمکن ،‌ اجاق گاز، ‌دوچرخه، ‌کالسکه بچه، فرش ماشینی ، موکت، ماشین بافندگی، چینی آلات ، موتور برق، کولرگازی ، کالای همراه زائر محسوب نمی شود و زائران از خرید اینگونه کالاها جداً خودداری کنند.



فروشگاههای شاهد در ایستگاههای پروازی حجاج بیت الله الحرام دایر است و حجاج می توانند در بازگشت ، اقلام مورد نیاز خود را از جمله کالاهای صوتی – تصویری و لوازم خانگی با قیمت مناسب ورعایت مقررات گمرکی از این فروشگاهها خریداری کنند.