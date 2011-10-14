بانوان فارس نائب قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم نجات غریق بانوان فارس در این رقابتها با کسب11 مدال رنگارنگ و با اختلاف سه امتیاز به مقام نایب قهرمانی کشور دست یافت.

در این مسابقات زهرا حسین زاده در رشته های شنا در موج و 100 متر با مانع دو مدال طلا، در ماده های 90 در چهار متر دوی امدادی و نجات با گوی نجات دو نقره و در ماده 100 متر حمل آدمک با فین نیز یک مدال برنز کسب کرد.

همچنین شیماعبد شنطیانی صاحب دو مدال نقره در رشته های نجات با گوی نجات و 90 در چهار متر دوی امدادی و یک برنز در رشته حمل آدمک شد.

نرجس موسوی دو مدال نقره در رشته های نجات با گوی نجات و 90 متر دوی امدادی ، سولماز خوشکلام یک مدال نقره در ماده حمل با گوی در دریا و زهرا اسدزاده نیز یک مدال نقره در رشته های 90 در چهارمتر دوی امدادی به دست آوردند.

در این دوره از رقابتها تیم تهران با کسب 79 امتیاز به مقام اول، تیم فارس با کسب 76 امتیاز به مقام دوم و تیم توابع تهران و خراسان با کسب 61 امتیاز به صورت مشترک به مقام سوم دست یافتند.