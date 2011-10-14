  1. استانها
  2. فارس
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۸

بانوان فارس نائب قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شدند

بانوان فارس نائب قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: هفتمین دوره مسابقات نجات غریق دریایی و استخری قهرمانی کشور با حضور 28 تیم در شهرستان ساری برگزار شد و طی آن بانوان فارس نائب قهرمان این مسابقات شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم نجات غریق بانوان فارس در این رقابتها با کسب11 مدال رنگارنگ و با اختلاف سه امتیاز به مقام نایب قهرمانی کشور دست یافت.

در این مسابقات زهرا حسین زاده در رشته های شنا در موج و 100 متر با مانع دو مدال طلا، در ماده های 90 در چهار متر دوی امدادی و نجات با گوی نجات دو نقره و در ماده 100 متر حمل آدمک با فین نیز یک مدال برنز کسب کرد.

همچنین شیماعبد شنطیانی صاحب دو مدال نقره در رشته های نجات با گوی نجات و 90 در چهار متر دوی امدادی و یک برنز در رشته حمل آدمک شد.

نرجس موسوی دو مدال نقره در رشته های نجات با گوی نجات و 90 متر دوی امدادی ، سولماز خوشکلام یک مدال نقره در ماده حمل با گوی در دریا و زهرا اسدزاده نیز یک مدال نقره در رشته های 90 در چهارمتر دوی امدادی به دست آوردند.

در این دوره از رقابتها تیم تهران با کسب 79 امتیاز به مقام اول، تیم فارس با کسب 76 امتیاز به مقام دوم و تیم توابع تهران و خراسان با کسب 61 امتیاز به صورت مشترک به مقام سوم دست یافتند.

کد مطلب 1432361

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها