آخرین وضعیت موجودی حساب ذخیره ارزی/ انتقال 50 درصد منابع صندوق به حساب

قاسم حسینی در گفتگو با مهر گفت: بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، 50 درصد از منابع و موجودی حساب ذخیره ارزی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ ضمن اینکه اگر دولت یا مجلس در یک سال از 50 درصد باقیمانده برداشتی نکند، آن 50 درصد نیز به منابع حساب ذخیره ارزی در سال بعد اضافه می شود.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد علت وجود منابع مالی در حساب ذخیره ارزی بعد از تشکیل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: مملکت را باید مدیریت و اداره کرد؛ این در شرایطی است که بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، دولت و مجلس نمی توانند از منابع صندوق برداشتی داشته باشند، بنابراین کشور باید حداقل به اندازه اداره یک ماه کشور، ذخیره مالی داشته باشد تا بتواند 5 تا 6 میلیارد دلار در شرایط اضطرار، کالا وارد کند.

وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد ما این است که بخشی از منابع مالی به عنوان یک سوپاپ اطمینان، در حساب ذخیره ارزی باقی بماند تا اگر مشکلی برای دولت و کشور پیش آمد، به راحتی بتوان از آن برداشت کرد.

به گفته حسینی، تا پایان سال گذشته، موجودی حساب ذخیره ارزی حدود 100 میلیون دلار بوده است، البته بانک مرکزی باید موجودی کنونی حساب ذخیره ارزی را اعلام کند.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد واریز 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی گفت: براساس اساسنامه موجود، 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی اسفندماه هر سال به صندوق توسعه ملی انتقال خواهد یافت. این مبلغ با محاسبه بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.