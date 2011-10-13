نخستین دعای کمیل حج تمتع 90 در جوار مسجدالنبی(ص) طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، نخستین دعای کمیل مدینه منوره در حج تمتع با حضور حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت و محمدجواد رسولی سفیر ایران در عربستان و زائران ایرانی، افغانی و شیفتگان اهل بیت در سایر کشورها، شب جمعه در محل بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.
در مراسم نخستین دعای کمیل که با استقبال پرشور برادران و خواهران ایرانی و افغانی و سایر کشورها از جمله کانادا برگزار شد، مداحان اهل بیت به ذکر دعا پرداخته و در مدح و منقبت رسول الله (ص) و ائمه مظلوم بقیع (ع) مدیحه سرایی کردند.
تاکنون ورودی زائران ایران به مکه مکرمه و مدینه منوره به بیش از 22 هزار نفر رسیده است. از این تعداد، 11 هزار و 200 نفر وارد مکه مکرمه و مابقی به مدینه منوره وارد شدهاند.
هماکنون روزانه ۱۲ پرواز ویژه حجاج به عربستان سعودی انجام میشود که ۴ پرواز به مقصد مدینه و ۸ پرواز نیز به مقصد فرودگاه جده است.
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