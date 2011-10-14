مفاسد اخلاقی به شریفترین مکانها هم نفوذ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزشی موسسه اخلاق و تربیت گفت: امروز از مهمترین کارها که بر فضلا و علما واجب است این است که برای اخلاق فکری بکنند و مباحث علمی اخلاقی انجام دهند و کارهای تحقیقاتی انجام دهند.



لزوم برخورد قانونی با مفاسد اخلاقی در جامعه



وی افزود: برخورد قانونی و دولتی وظیفه ای است که باید بهتر از این هم انجام شود اما آنچه به حوزه مربوط است این است که خیال نکنیم پرداختن به مباحث اخلاقی فضیلت است، امروز از موکدترین واجبات این موضوع است زیرا مفاسد اخلاقی آنقدر زیاد شده است که در شریفترین مکان‌ها هم نفوذ کرده است.



استاد برجسته حوزه بیان کرد: کار موسسه‌ای مانند تربیت و اخلاق پرورش و تربیت مربی است بنابراین شرط لازم برای این کار این است که فرد اول به تأدیب و تربیت خودش بپردازد.



وی اظهار داشت: امروز مفاسد اخلاقی در مکان‌های شریف راه یافته است که ما 20 سال قبل تصور آن را هم نمی‌کردیم.

ترویج مفاسد در مکان‌های شریف ریشه در حمایت خارجی دارد



رئیس موسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: نفوذ این مفاسد و ترویج آن پشتوانه خارجی دارد و عواملی برای رواج این مفاسد فعالیت می‌کنند و ما هیچ چاره‌ای جز انجام کارهای ایجابی و اثباتی برای مقابله با آن نداریم.



وی افزود: هر چند حکم و فتوا هم داده شود، فایده‌ای ندارد و بند را آب برده است و تنها فعالیت مثبت و تربیت صحیح اخلاقی و تربیت انسان‌های با اخلاق می‌تواند با این مفاسد مقابله کند.



آیت الله مصباح بیان داشت: صلاح و فساد و سعادت و شقاوت انسان بیش از هر چیز مرهون اخلاق و منش اوست و در اسلام نیز معارف و دستورالعمل‌های اخلاقی جایگاه برجسته‌ای دارد.



وی ادامه داد: آموزش اخلاق و اجرای عملی اخلاق در میان مردم از اهداف اصلی انبیاء بوده است و آیات قرآن با تعابیری مانند "یعلمهم و یزکیهم" بر آن تأکید کرده است.



آیت الله مصباح تأکید کرد: انجام رفتارهای غیراخلاقی به تدریج انسان را از صل دین دور می‌کند.

