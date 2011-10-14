فعالیتی در شان قرآن برای ورود این کتاب به زندگی بشر انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از تفسیر بلاغ که با حضور شخصیت‌های حوزوی در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کریم، این بحر عمیق و اقیانوس بیکران و بی‌پایان معارف الهی آن گونه که حق این کتاب آسمانی است در هیچ زمانی از تاریخ و محفل بشری جز در محضر امامان معصوم(ع) قدرش شناخته نشده و آن وظیفه‌ای که باید انجام شود صورت نگرفت.



وی قرآن کریم را تنها نسخه شفابخش بشری عنوان کرد و گفت: این نسخه بشری در اختیار ماست اما خودمان چه میزان از این نسخه استفاده می‌کنیم و به دیگران هم ارائه می‌دهیم، از مباحث بسیار غم انگیزی است که امروز با آن مواجه هستیم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: اینکه چه اندازه‌ معارف عمیق و ژرف قرآن کریم به صورت برنامه زندگی جوامع بشری تدوین و ارائه شده است، کار آنچنان شایسته‌ای در خور قرآن کریم انجام نشده است.



حجت‌الاسلام اسکندری گفت: امیدواریم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و خیزش علمی که در عرصه‌های مختلف در کشور پدید آمد، حوزه‌های علمیه به خصوص حوزه عظیم علمیه قم به حول قوه الهی با این خیزش علمی به ویژه در عرصه قرآن کریم کاری انجام شود.

وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در عرصه قرآنی تصریح کرد: اینکه می‌گوییم آن گونه که باید در عرصه قرآن کاری انجام نشده است، به این مفهوم نیست که علمای برجسته سلف صالح ما کاری نکرده‌اند، اما کاری که در خور شان و جایگاه قرآن کریم باشد انجام نشده که این کتاب ارزشمند به عرصه زندگی بشر آمده باشد و دست آنها را بگیرد و انسان‌ها را نجات داده باشد.



وی تاکید کرد: نسیمی از قرآن کریم در کشور ما وزیدن گرفت و آثارش پدیدارشدن انقلاب اسلامی و برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و پایمردی و پایداری ملت قرآن دوست و محب اهل بیت(ع) ساخته شده است.



حجت‌الاسلام اسکندری گفت: شیاطین بیش از 30 سال تلاش کرده‌اند این نظام مقدس را به زانو در بیاورند اما به برکت اهل بیت(ع) و نسیم قرآنی نتوانستند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: بدانیم اگر در این عرصه کار کنیم و پیام‌های حیاتبخش الهی را به همه عالم ارسال کنیم اثری از کاخ و کاخ نشینان نخواهند ماند و هر جای عالم که پا بگذاریم فضای معنوی قرآن و بانگ الله اکبر و لا اله الا الله فراگیر می‌شود، پس مفسران و عالمان فرزانه ما فرصت را از دست ندهند و در تبیین آیات قرآنی تلاش کنند.