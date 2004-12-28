آزمايش دوپينگ در انتظار بازيكنان ليگ برترفوتبال

به گزارش خبرنگار" مهر" شنيده ها حكايت ازآن دارد كه بيشترين برنامه فدراسيون براي تست دوپينگ مربوط به بازي دوتيم استقلال وسپاهان مي شود وقراراست ازبازيكنان اين دوتيم آزمايش دوپينگ بعمل آيد.

به همين خاطرنماينده فدراسيون فوتبال به همراه متخصصان فدراسيون پزشكي، ورزشي قرار است روز پنجشنبه راهي اصفهان شده تا بعد ازبازي ازبازيكنان هردوتيم آزمايش دوپينگ را بعمل آورند.