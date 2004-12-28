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۸ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۵۲

آزمايش دوپينگ در انتظار بازيكنان ليگ برترفوتبال

فدراسيون فوتبال قصد دارد تادر بازيهاي اين هفته ليگ برتر با كمك فدراسيون پزشكي ورزشي از بازيكنان آزمايش دوپينگ بگيرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" شنيده ها حكايت ازآن دارد كه بيشترين برنامه فدراسيون براي تست دوپينگ مربوط به بازي دوتيم استقلال وسپاهان مي شود وقراراست ازبازيكنان اين دوتيم آزمايش دوپينگ بعمل آيد.
به همين خاطرنماينده فدراسيون فوتبال به همراه متخصصان فدراسيون پزشكي، ورزشي قرار است روز پنجشنبه راهي اصفهان شده تا بعد ازبازي ازبازيكنان هردوتيم آزمايش دوپينگ را بعمل آورند.

کد مطلب 143238

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