درآمد سرانه گلستان باید 42 درصد رشد یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی عصر پنجشنبه در همایش روز جهانی استاندارد افزود: اگر بخواهیم درآمد سالانه گلستان به درآمد سالانه کشور برسد باید تا پنج سال بعد به صورت متوسط 42 درصد رشد داشته باشیم.

وی اظهار داشت: استاندارد زبان مشترک برای فهم یکسان از مفاهیم و جلوه ای از عدالت است و استاندارد مصداق امنیت است و ضابطه ها را تعیین می کند.

وی با اشاره به فرا دستگاهی بودن استاندارد گفت: استاندارد می خواهد در همه ابعاد اطمینان و امنیت ایجاد کند و گام اول برای حضور در بازار سالم جهانی است.

غلامی افزود: هرچه تولید انبوه بیشتر شود مفهوم استاندارد نیز بیشتر به کار می آید.



معاون برنامه ریزی استاندار گلستان در ادامه گفت: در استان سهم صنعت در GDP هفت درصد است و باید این سهم را بالاتر ببریم.

وی گفت: در شرکتها و آزمایشگاههای همکار در راستای بالا بردن سطح استاندارد حرکتهایی آغاز شده است.

وی در پایان گفت: دولت توجه ویژه ای به استاندارد دارد و با توجه به هدفمند شدن یارانه ها استاندارد می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی ایفا کند.