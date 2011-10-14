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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

غلامی:

درآمد سرانه گلستان باید 42 درصد رشد یابد

درآمد سرانه گلستان باید 42 درصد رشد یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: درآمد سالانه استان باید به صورت متوسط 42 درصد رشد داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی عصر پنجشنبه در همایش روز جهانی استاندارد افزود: اگر بخواهیم درآمد سالانه گلستان به درآمد سالانه کشور برسد باید تا پنج سال بعد به صورت متوسط 42 درصد رشد داشته باشیم.

وی اظهار داشت: استاندارد زبان مشترک برای فهم یکسان از مفاهیم و جلوه ای از عدالت است و استاندارد مصداق امنیت است و ضابطه ها را تعیین می کند.

وی با اشاره به فرا دستگاهی بودن استاندارد گفت: استاندارد می خواهد در همه ابعاد اطمینان و امنیت ایجاد کند و گام اول برای حضور در بازار سالم جهانی است.
 
غلامی افزود: هرچه تولید انبوه بیشتر شود مفهوم استاندارد نیز بیشتر به کار می آید.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان در ادامه گفت: در استان سهم صنعت در GDP  هفت درصد است  و باید این سهم را بالاتر ببریم.
 
وی گفت: در شرکتها و آزمایشگاههای همکار در راستای بالا بردن  سطح استاندارد حرکتهایی آغاز شده است.
 
وی در پایان گفت: دولت توجه ویژه ای به استاندارد دارد و با توجه به هدفمند شدن یارانه ها استاندارد می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی ایفا کند.
کد مطلب 1432382

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