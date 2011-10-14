بابک دژبانی، فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم تیم جوانان ایران که به دلیل استفاده از مواد ممنوعه و دوپینگ دوسال از حضور در میادین محروم شده است در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: پیش از حضور در اردوهای تیم جوانان و اعزام به رقابت‌های جهانی به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو که حتی در این مسابقات نیز هنوز بطور کامل بهبود نیافته بود به پزشک مراجعه کردم.

وی ادامه داد: پزشک برای رفع این مصدومیت آمپول تزریقی برای من تجویز کرد و که متاسفانه این دارو حاوی ماده "نوران درو سترون" بود.

دژبانی تصریح کرد: این دارو را از پیش از اینکه کادر فنی به دلیل مشکل در وزن 120 کیلوگرم مرا به اردو جهانی رومانی دعوت کند، استفاده کردم و نمی دانستم این دارو حوای مواد ممنوعه است. اگر می دانستم این مورد را به اطلاع کادر پزشکی تیم می رساندم تا در موقعی که در رومانی آزمایش دوپینگ می دادم برگه پزشکی مورد نظر را پر کنند و به این راحتی محروم نشوم.

وی اظهار داشت: علیرغم اینکه در رقابت‌های جهانی چندین کیلو از رقبایم سبک‌تر بوده و مصدوم بودم برای اثبات شایستگی خود و افزایش جایگاه تیم ایران با تمام وجود به میدان رفتم و اگر می دانستم قرار است چنین اتفاقی بیافتد اصلا به بخارست نمی رفتم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هنوز از این موضوع شوکه‌ام. روزهای سختی را پشت سر گذاشته ام و بسیار متاسفم که این موضوع اتفاق افتاده است و با صدور این حکم باید تا مرداد سال 92 از میادین کشتی دور باشم.

بابک دژبانی فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم تیم جوانان کشورمان در رقابت‌های جهانی رومانی در دهه اول مردادماه به مدال نقره دست یافت. در این مسابقات از این ورزشکار اردبیلی تست گرفته شد و تست دوپینگ وی مثبت و با تایید رای از سوی فیلا وی دو سال از حضور در میادین محروم شد.