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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

ظاهری در گفتگو با مهر:

310 پایگاه امداد و نجات در کشور خدمات دهی می کنند

310 پایگاه امداد و نجات در کشور خدمات دهی می کنند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و منابع انسانی جمعیت هلال احمر کشور گفت: در حال حاضر 310 پایگاه امداد و نجات در کشور آماده انجام خدمات هستند.

علی عسگر ظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین دو میلیون داوطلب آموزش دیده در سطح کشور وجود دارند که فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: اهداف آینده جمعیت هلال احمر کشور افزایش پایگاههای جاده ای در سطح کشور است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی جمعیت هلال احمر کشور عنوان کرد: توزیع امکانات بیشتر و اختصاص خودروهای جدید از دیگر اهداف این جمعیت است.

ظاهری با اشاره به برگزاری مانور جستجو و نجات جاده ای گفت: ارتقای آموزشهای تخصصی برای مقابله با بلایای طبیعی از جمله اهداف این مانور است.

مانور جستجو و نجات جاده ای گلستان در علی آبادکتول برگزار شد.

کد مطلب 1432386

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