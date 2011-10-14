310 پایگاه امداد و نجات در کشور خدمات دهی می کنند

علی عسگر ظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین دو میلیون داوطلب آموزش دیده در سطح کشور وجود دارند که فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: اهداف آینده جمعیت هلال احمر کشور افزایش پایگاههای جاده ای در سطح کشور است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی جمعیت هلال احمر کشور عنوان کرد: توزیع امکانات بیشتر و اختصاص خودروهای جدید از دیگر اهداف این جمعیت است.

ظاهری با اشاره به برگزاری مانور جستجو و نجات جاده ای گفت: ارتقای آموزشهای تخصصی برای مقابله با بلایای طبیعی از جمله اهداف این مانور است.

مانور جستجو و نجات جاده ای گلستان در علی آبادکتول برگزار شد.