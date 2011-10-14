عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- زلزله مهیبی گینه پاپوآ را لرزاند

- گری سیک مشاور اسبق شورای امنیت ملی آمریکا گفت : باور اینکه ایران در خاک آمریکا اقدام به ترور کنند، مشکل است.

- جان مک کین اعلام کرد : زمانی که اوباما از جنبش سبز! در ایران حمایت نکرد، فرصت بزرگی را از دست داد.

- "الیزابت ورن" یکی از نامزدها برای انتخابات سنای آمریکا در سخنرانی خود اقدام نظامی علیه ایران از سوی آمریکا را محتمل دانست.

- سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا، قرار است امروز (جمعه) در پارلمان ایتالیا به پرسشهای نمایندگان درباره بحرانهای این کشور و همچنین مواردی از رسوایی‌های شخصی پاسخ دهد و بار دیگر از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. در صورت شکست ائتلاف راست میانه، برلوسکنی باید از مقام نخست وزیری کناره‌ گیری کند.

- دادستان نظامی مصر اعلام کرد درباره درگیری میان نیروهای نظامی این کشور با معترضان مسیحی قبطی تحقیق می‌کند.



- فرستاده شخصی نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن گلعاد شالیت به قاهره سفر می کند.



- رژیم یمن از شورای امنیت خواست از صدور قطعنامه درباره این کشور خودداری کند.



- مالاوی درخواست دیده بان حقوق بشر برای بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را رد کرد.



- وقوع انفجار در بازار تجاری شهرک صدر در شرق بغداد، 10 کشته به جا گذاشت.



- مفتی قذافی به هنگام تلاش برای فرار به طرابلس دستگیر شد.



- آمریکا ادعا می کند با مقامهای ایرانی درباره آنچه توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن می خواند، "تماس مستقیم" داشته است.

- رزمایش نیروهای دریایی آمریکا و روسیه برای مقابله با تروریسم در اقیانوس آرام آغاز شد.



- اعتصاب کارگران و کارکنان بخش پست برزیل پس از 28 روز پایان می یابد.



- بر اثر وقوع انفجار در یک رستوران در شهر ریودوژانیرو برزیل، 13 نفر کشته و زخمی شدند.