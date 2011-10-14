عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- زلزله مهیبی گینه پاپوآ را لرزاند
- گری سیک مشاور اسبق شورای امنیت ملی آمریکا گفت : باور اینکه ایران در خاک آمریکا اقدام به ترور کنند، مشکل است.
- جان مک کین اعلام کرد : زمانی که اوباما از جنبش سبز! در ایران حمایت نکرد، فرصت بزرگی را از دست داد.
- "الیزابت ورن" یکی از نامزدها برای انتخابات سنای آمریکا در سخنرانی خود اقدام نظامی علیه ایران از سوی آمریکا را محتمل دانست.
- سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا، قرار است امروز (جمعه) در پارلمان ایتالیا به پرسشهای نمایندگان درباره بحرانهای این کشور و همچنین مواردی از رسواییهای شخصی پاسخ دهد و بار دیگر از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. در صورت شکست ائتلاف راست میانه، برلوسکنی باید از مقام نخست وزیری کناره گیری کند.
- وقوع انفجار در بازار تجاری شهرک صدر در شرق بغداد، 10 کشته به جا گذاشت.
- بر اثر وقوع انفجار در یک رستوران در شهر ریودوژانیرو برزیل، 13 نفر کشته و زخمی شدند.
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