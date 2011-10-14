به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری قبل از دیدار حساس سپاهان و تراکتورسازی پیرامون این بازی گفت: بسیار خوشحالم که بار دیگر به اصفهان آمدم، در این شهر و تیم سپاهان خاطرات بسیار خوبی داشتم. هرچند فراز و نشیبهای بسیاری داشتیم اما باید بگویم با توجه به همدلی که در هیئت مدیره و کادرفنی وجود داشت و حمایتهایی که در مواقع لازم از کادر فنی به عمل میآوردند همان فراز و نشیبها هم شیرین بود.
وی ادامه داد: دیدار سپاهان و تراکتورسازی در دو سال گذشته دیدارهای جذاب و پرگلی بوده است و دو باشگاه روابط نزدیکی دارند. با توجه به اینکه سال گذشته نیز سپاهان در بیانیهای باشگاه تراکتورسازی را جزو خودشان دانسته امید است بازی زیبایی را شاهد باشیم. این را هم باید بگویم من در پایان بازی هر نتیجهای رقم بخورد، برد میکنم چون هم باشگاه سپاهان و هم تراکتورسازی تیمهای خودم هستند.
قلعهنویی با گلایه از اتفاقات پیش از فصل اظهار داشت: متاسفانه عدهای اجازه ندادند کارمان را در اصفهان ادامه دهیم و یک موقعیت خوب را از من گرفتند. تیم سال گذشته سپاهان میتوانست قهرمان آسیا شود البته تیم امسال هم میتوانست به این عنوان برسد اما لوکا بدشانسی آورد و در حالی که در هر دو بازی مقابل السد به پیروزی رسید، حذف شد.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی بیان کرد: باید بگویم زمانی که در سپاهان حضور داشتم تجارب آقای ساکت خیلی به ما کمک کرد. در مقاطعی که تیم دچار افت میشد و خوب نتیجه نمیگرفت وی با صبوری از کادر فنی حمایت میکرد و در ادامه همان صبوری باعث شد سپاهان به قدری بازیهای خوبی را به نمایش بگذارد که دوست و دشمن از این تیم تعریف کنند. من هنوز ناراحتم که آن موقعیت خوب برای قهرمانی در آسیا گرفته شد.
قلعهنویی همچنین در مورد مصدومان و محرومان تیم تراکتورسازی نیز گفت: در بازی فردا امیرحسین صادقی را به دلیل اخراج در بازی قبل در اختیار نداریم و همچنین عابدینی و ابراهیمی مصدوم هستند و احتمالا در بازی فردا به بازی گرفته نمیشوند.
وی همچنین در مورد دیدار تیم ملی ایران و بحرین در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل اظهار داشت: در ابتدا باید برد تیم ملی را برابر بحرین تبریک بگویم زیرا فوتبال ایران به چنین پیروزی نیاز داشت اما نباید در باد این پیروزی بخوابیم زیرا اگر به این شکل بازی کنیم در مراحل بعدی به مشکل بر میخوریم.
سرمربی پیشین تیم ملی خاطر نشان کرد: درست است تیم ملی شش گل به ثمر رساند اما با این بازی در مراحل بعد مطمئنا به مشکل برمیخوریم. اعتقاد دارم تیم ملی هنوز محک جدی نخورده است، این حرف را از این بابت میزنم که اگر در آینده تیم ملی به مشکل خورد کسانی که اکنون از این تیم بسیار تعریف میکنند تیم را به باد انتقاد نگیرند.
وی در مورد اینکه کیروش از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نفرات زیادی را به اردوی تیم ملی دعوت میکند نیز گفت: به نظر من نباید در کار سرمربی تیم ملی دخالت کنیم زیرا پاسخگوی مسائل فنی تیم کیروش است و قطعا در مورد اینکه چه کسانی دعوت می شوند باید به وی فرصت بدهیم. البته باید بگویم در تیم ملی رنگها مهم نیستند.
وی همچنین در مورد به بازی گرفته نشدن احسان حاج صفی در تیم ملی گفت: احسان هم اکنون بهترین چپ پای آسیاست و در آسیا لنگه او پیدا نمیشود. اعتقاد دارم حاج صفی در پست دفاع چپ عملکرد بسیار خوبی دارد و کیروش باید بیشتر از او استفاده کند.
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