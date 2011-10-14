"بوناچیچ" از سپاهان جدا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم قنبری پنجشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار حساس سپاهان و تراکتورسازی گفت: بازی مهمی را در پیش داریم و مطمئنا بازی دو تیم بالای جدولی می‌تواند بسیار جذاب شود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه دیدار سپاهان اصفهان - تراکتورسازی جذاب و تماشایی شود، افزود: جمعه می‌تواند یک روز خاطره‌انگیز برای فوتبال اصفهان باشد. از تماشاگران می‌خواهم به ورزشگاه بیایند و به تیم روحیه بدهند تا بتوانیم پیروز این دیدار باشیم.

مربی تیم فوتبال سپاهان خاطر نشان کرد: خوشبختانه نویدکیا و جانواریو شرایط بازی را پیدا کرده‌اند و به بازی مقابل تراکتورسازی می‌رسند و تنها اشجاری را به دلیل سه اخطاره شدن و محرومیت در اختیار نداریم.

وی با تایید این خبر که "لوکا بوناچیچ" با سپاهان قطع همکاری کرده است، بیان داشت: در حال حاضر مسئول فنی تیم سپاهان من هستم و فردا به عنوان نفر اول کادر فنی روی نیمکت می‌نشینم. به هر حال من هم عضوی از گروهی بودم که تیم را بستند و یکی از ارکان اصلی تیم در کادر فنی هستم.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه پیش از شروع فصل با تیم بودم، بر مسائل و نقاط قوت و ضعف تیم واقف هستم و چه زمانی که دستیار لوکا بودم و چه اکنون سعی کرده و می‌کنم کار خودم را به نحو احسن انجام دهم.

کریم قنبری با بیان اینکه سپاهان تیم بزرگی است اظهار داشت: بی دلیل به یک تیم لقب بزرگ را نمی‌دهند. یکی از دلایلی که می‌گوییم سپاهان بزرگ است تجربه تیمی و تجربه بازیکنان تیم است، زیرا این تیم نه با یک پیروزی مغرور می‌شود و نه با یک شکست مغضوب.

وی افزود: با توجه به این نکته جالب است که به شما بگویم قبل از بازی با السد یکی از اعضای کادر فنی که به تازگی به تیم اضافه شده بود، گفت: "فردا روز السد است و ما اگر جوگیر نشویم می‌توانیم موفق شویم". این حرف واقعا برای من تازگی داشت زیرا تیمی که هشت سال سابقه حضور در آسیا را دارد و تجربه حضور در دیدارهای بسیار حساس‌تر را دارد، چگونه می‌تواند تحت تاثیر جو قرار گیرد؟!