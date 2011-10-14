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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

کر:

دو مانور برای کاهش بلایای طبیعی در آق قلا برگزار شد

دو مانور برای کاهش بلایای طبیعی در آق قلا برگزار شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا از برگزاری دو مانور در هفته کاهش بلایای طبیعی در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر عصر پنجشنبه در مانور لحظه صفر در روستای قرینجیک پورامان بخش وشمگیر افزود: طی این هفته دو مانور در راستای ارزیابی میزان آمادگی دستگاه های اجرایی عضو ستاد حوادث برگزار شد.

فرماندار آق قلا افزود:  مانور زنگ ایمنی در مدارس و اجرای مانور لحظه صفر در روستای فرضی وقوع حادثه از جمله برنامه های این هفته در شهرستان است.

وی اضافه کرد: افزایش سرعت، دقت و توان واکنش در مقابل شرایط اضطراری از اهداف اصلی اجرای این مانور است.

وی مهمترین مشخصه این مانور را استفاده از تمامی امکانات دستگاه های اجرایی عضو ستاد حوادث شهرستان، حمل مجروحان توسط برانکارد و انجام تریاژ در محل و اعزام حادثه دیدگان به درمانگاه عنوان کرد.

فرماندار شهرستان آق قلا با اظهار امیدواری از اجرای موفقیت آمیز این مانور گفت: اجرای این گونه مانورها باعث می شود ارگانها و سازمانهای مربوطه به یک توانمندی خوبی برسد و از آمادگی خوبی برخوردار باشند. 

کد مطلب 1432393

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