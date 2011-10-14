سیاست استکبار برای ایران هراسی در منطقه نتیجه نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم مشترک یگان های نظامی و انتظامی مستقر در استان کرمانشاه عصر روز پنجشنبه با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در محل پادگان لشگر 81 زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.



فرمانده کل قوا در ابتدای ورود به پادگان لشگر 81 زرهی ارتش، در محل یادمان شهداء حضور یافتند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند و علوّ درجات آنان را مسئلت کردند.



حضرت آیت الله خامنه ای سپس از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.



فرمانده کل قوا در این مراسم در سخنانی با اشاره به اقتدار روز افزون نظام جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته تأکید کردند، امروز ملت ایران، نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح در میان ملتهای منطقه عزیز و مورد احترام هستند.



حضرت آیت الله خامنه ای علت اصلی تلاش قدرتهای استکباری برای ایران هراسی و اسلام هراسی را عزت و اقتدار روزافزون نظام اسلامی ایران در منطقه دانستند و خاطر نشان کردند: تکرار شیوه های ابلهانه و بی خاصیت سیاستگذاران درمانده و پریشان غربی برای ایران هراسی، باز هم نتیجه نخواهد داشت و بار دیگر طعم تلخ شکست را خواهند چشید.



ایشان افزودند: رژیم مستکبر آمریکا گرفتار مشکلات و باتلاق هایی شده که نتیجه سیاستها و عملکرد غلط این رژیم است.



رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: راه خلاصی آمریکا از این باتلاق ها همچون باتلاق افغانستان، شیوه های مادی، نگاه متکبرانه و روحیه تجاوزکارانه نیست بلکه راه حل، روش جمهوری اسلامی ایران یعنی منطق، عقل و معنویت است.



حضرت آیت الله خامنه ای نیروهای مسلح ایران را دارای امتیازات و ویژگیهای ممتازی دانستند و افزودند: حفظ امنیت بعنوان بستر پیشرفت در همه عرصه ها، و ایمان مستحکم برای فدا کردن جان، دو ویژگی برجسته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.



ایشان با اشاره به شکست رژیم صدام و قدرتهای حامی این رژیم از جمله شیطان بزرگ آمریکا، در جنگ تحمیلی 8 ساله، خاطر نشان کردند: ایستادگی و پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی، به دنیا ثابت کرد که تهاجم به جمهوری اسلامی ایران پُرهزینه است.



پیش از سخنان فرمانده کل قوا، امیر سرتیپ پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به طرح تحول این نیرو در بخشهای ساختار و سازمان، نیروی انسانی، و تجهیزات گفت: مرحله اجرایی طرح تحول ساختاری نیروی زمینی ارتش آغاز شده و آموزش مستمر کارکنان پایور و وظیفه و مجهز کردن یگانها به تجهیزات پیشرفته بومی در اولویت قرار گرفته است.



سرتیپ دوم منوچهر کاظمی فرمانده قرارگاه منطقه غرب نیروی زمینی ارتش نیز گزارشی از آمادگی یگانهای مختلف این نیرو در منطقه غرب کشور ارائه کرد.



در پایان این مراسم یگانهای حاضر در میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.

