احمدی نژاد به رئیس جمهور جدید زامبیا تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تبریک محمود احمدی‌نژاد به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، جناب آقای مایکل ساتا،

رئیس جمهوری زامبیا، انتخاب جناب عالی به عنوان رئیس جمهوری زامبیا را صمیمانه تبریک می گویم.



امیدوارم در دوره ریاست جمهوری جناب عالی و در سایه مساعی مسئولین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری زامبیا، شاهد گسترش همکاری‌ها و مناسبات دوجانبه و بین‌المللی میان دو کشور در کلیه زمینه‌ها و در راستای منافع متقابل دو ملت ایران و زامبیا باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت جناب عالی و بهروزی و نیک بختی ملت زامبیا را مسالت دارم.