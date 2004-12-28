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۸ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۰۹

سرپرست تيم فوتبال سپاهان در گفتگو با " مهر":

سنت پيروزي بر استقلال را حفظ مي كنيم

براي اينكه سنت پيروزي بر استقلال كه طي سنوات گذشته بدست آمده حفظ شود براي پيروزي به ميدان مي رويم.

عباس رمضاني سرپرست تيم فوتبال فولاد مباركه سپاهان در گفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: دربازي با استقلال محكوم به برد بوده وبدنبال ارايه فوتبالي بدون حاشيه وفني براي جلب رضايت تماشاگران وكسب موفقيت وپيروزي در ميدان هستيم.
وي ادامه داد: با اينكه مسوولان وكادرفني باشگاه استقلال طي روزهاي اخيردر سخنان خود ازجو ورزشگاه نقش جهان ابراز نارضايتي كرده و گله مند بوده اند بايد عنوان كنم ورزشگاه نقش جهان هيچگاه دچار مشكل نبوده و اينبارنيزبراي برگزاري بازي با استقلال آمادگي دارد.

رمضاني خاطرنشان كرد: اين اظهارات مي تواند توجيهي برناكامي هاي استقلال دربازيهاي اخيرباشد، زيرا اعتقاد داريم سپاهان يكي از بهترين تماشاگران دنيا را دارد كه همواره به تشويق تيم مورد علاقه خود پرداخته وبه تيمي توهين نمي كنند.
سرپرست تيم فوتبال سپاهان در پايان يادآورشد: اميدوارم اين مسابقه درجوي آرام ودوستانه بدون هرگونه حاشيه اي برگزارشود ودرحضور تماشاگران خونگرم اصفهاني شاهد شكست استقلال در ورزشگاه نقش جهان باشيم.

کد مطلب 143241

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