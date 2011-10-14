جزئیات جدیدی از سناریوی ساختگی/عربستان از ترور سفرای خود مطلع بوده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارش خود به نقل از یک دیپلمات آرژانتین ادعا کرده است که عربستان سعودی چهار ماه پیش به این کشور درباره ترور سفیر خود در واشنگتن و حملات احتمالی علیه سفارت اسرائیل و عربستان در بوئنوس آیرس از سوی ایران هشدار داده بود.

این منبع آرژانتینی که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفته است: عربستان سعودی چهار ماه پیش به ما هشدار داد و این اعلام و هشدار به درخواست آمریکا بوده است.

"ویلما مارتینز" سفیر آمریکا در بوئنوس آیرس از اظهار نظر در این باره به رویترز خودداری کرده است.

آمریکا مدعی شده است که عناصر ایرانی درصدد ترور سفیر عربستان در این کشور بودند.

آمریکا برای این منظور اقدام به دستگیری "منصور عرب سیار" یک شهروند ایرانی- آمریکایی کرده اند که وی ظاهراً در حومه شهر آستین تگزاس به کارهای تجاری مشغول بوده است.

ادعای آمریکا در حالی است که همسایه های عرب سیار معتقدند که وی فرد حواس پرتی بوده و اینکه تصور شود این فرد به عنوان یک مامور ایران عمل می کرده بسیار سخت است.

یکی از کاسبهای محله که ارباب سیار در آن سکونت داشته در این باره می گوید: ارباب سیار حتی برای خرید زمانی که وارد فروشگاه می شد برخی از وسایل خود را در آن جا می گذاشت و چندین بار هم در کارهای تجاری خود شکست خورده بود و در کل آدم هوشمندی نبود.

خاطر نشان می شود دولت آمریکا که درپی اعتراضات گسترده مردمی در بیش از هزار شهر، اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد، در تلاش برای گمراه کردن جهانیان از این تحرکات مردمی به جوسازی علیه ایران روی آورد و در اظهار نظری عجیب مدعی دست داشتن تهران در تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن شد.

اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا سه شنبه 19 مهر در یک کنفرانس مطبوعاتی که شبکه‌های الجزیره و العربیه در اقدامی هماهنگ به پخش مستقیم ادعاهای بی اساس وی علیه ایران پرداختند، مدعی شد واشنگتن تدابیری را برای بازخواست ایران به سبب برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان اتخاذ خواهد کر، نشان داد.