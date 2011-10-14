2 شهر کودکان در تهران احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره بهترینها برای غنچههای شهر با بیان این مطلب اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران در سال 88 مصوبهای داشته که تهران به شهر دوستدارکودک تبدیل شود و شهرداری نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است. چنانچه ایجاد 2 شهر کودکان ، یکی در بوستان ولایت در منطقه 19 و در زمینی به وسعت 270 هزار متر مربع و دیگری در منطقه 14 در زمینی به وسعت 350 هزار متر مربع در دست احداث است.
وی ادامه داد: در تلاشیم درهر محله سرای کودک ایجاد شود تا فضای فرهنگی خاص کودکان در تمام محلات شهر داشته باشیم که در سال 91 این موضوع نیز با جدیت پیگیری می شود تا مانند سرای محلات در هر محله سرای کودک هم ایجاد شود.
معاون شهردار تهران گفت: شهرداری تهران درصدد است که در راستای اجرای مصوبه شهر دوستدار کودک ، در تعامل با وزارت آموزش و پرورش، مدارس را مجهز به کتابخانه کرده تا کودکان بتوانند در کلاسها از کتابخانه استفاده کنند.
ایازی با بیان اینکه بوستانهای تهران تاکنون فضای بازی مناسبی برای کودکان نداشتهاند، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در طرحی گسترده تمام زمینهای بازی بوستانها را برای کودکان به صورت اسفنجی طراحی کرده و وسایل بازی پلاستیکی را جایگزین وسایل بازی فلزی در بوستانها کرده است.
وی افزود: در حوزه ترافیک نیز نسبت به ایمن سازی اطراف مدارس اقدام شده است و تاکنون 11پارک ترافیک برای آموزش کودکان احداث شده و در سال آتی هم 11 منطقه تجهیز به بوستان ترافیک خواهند شد.
ایازی با بیان اینکه در ایام تابستان امسال غریب به 4 هزار برنامه فرهنگی در غالب سامانه های نشاط اجرا کردیم اظهار کرد: طرح سنجش عدالت در شهر نیز در حال اجراست تا بدینوسیله خلأها شناسایی شود و برنامه ریزی شود که برای کودکان برنامه های متنوع فرهنگی داشته باشیم..
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در ادامه به استقبال بیشتر کودکان و والدین از برگزاری این جشنواره در دومین سال خود اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران در راستای برگزاری این جشنواره درصدد است تا محصولات فرهنگی از جمله کتاب، لوح فشرده و فیلمهای کودکان را به صورت گستردهتر تا سال آینده تولید و در سومین جشنواره بهترینها برای غنچههای شهر در سطحی وسیع توزیع کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سطح محلات به دنبال ایجاد خانه علم و زندگی هستیم گفت: تعداد 374 خانه آی تی نیز در سطح محلات راهاندازی می شود که از جمله مطالبات خانوادههاست، ضمن آنکه در کنار این اقدامات در تلاشیم 374 دارالقرآن در شهر ایجاد کنیم که بچههای علاقهمند به خواندن قرآن بتوانند در این خانهها حضور یابند.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران اظهار امیدواری کرد که دامنه فعالیت شهرداری تهران در زمینه کودکان و نوجوانان با برگزاری جشنوارههایی همچون جشنواره بهترینها برای غنچههای شهر گسترش یابد.
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