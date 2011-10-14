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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

جلالی:

423 دانش آموز گمیشان به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

423 دانش آموز گمیشان به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

گمیشان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش گمیشان گفت: 423 دانش آموز پسر شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جلالی عصر پنجشنبه در کمیته اجرایی راهیان نور شهرستان درباره اهمیت اعزام راهیان نور افزود: ترویج روحیه ایثار و شهادت برای نسل حاضر اهمیت خاصی دارد که می توان در راهیان نور انجام داد.

وی به انجام برنامه های فرهنگی قبل از اعزام و در حین اعزام اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی دقیق می توان از اعزام راهیان نور استفاده مطلوب کرد.

سرهنگ سمعیی فرمانده سپاه ناحیه گمیشان نیز درباره امنیت و برنامه های اعزام و اقدامات انجام شده توضیحاتی داد.

گمیشان در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1432414

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