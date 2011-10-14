علی زارعی نجفدری مدیرعامل موسسه انتشارات علمی و فرهنگی که در شصت و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت سالجاری حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حضور ناشران ایرانی در نمایشگاههای بینالمللی کتاب را میتوان با تعابیر مثبت و یا منفی مورد ارزیابی قرار داد، گفت: گاهی حضور ناشران را باید به معنی حضور فردی وی تلقی کرد و گاهی حضورش را به عنوان حضور یک کشور به حساب آورد و در هر دوی این موارد نمیتوان نگاهی یکجانبه به آنچه تا کنون روی داده، داشت.
وی ادامه داد: در هر دو نگاه و از حیث نفعی که به نشر کشور از این حضور رسیده است، نوعی نگاه افراطی وجود دارد. نمیتوان پذیرفت که با قاطعیت قضاوت کرد که حضور حکومت و مجموعه دستگاههای دولتی نشر هیچ نگاه امیدوارکنندهای از وضعیت نشر کشورمان به جهانیان نمیدهند و از سوی دیگر هم نباید به طور افراطی این نگاه را داشته باشیم که هر اتفاق مثبتی هم برای نشر کشور در نمایشگاههای بینالمللی میافتد، به واسطه جریان نشر خصوصی است و البته برعکس این موضوع هم صادق است. منظورم این است که باید با یک نگاه واقعبینانه هم نقش بخش خصوصی و هم دولتی را مورد بررسی قرار دهیم.
زارعی ادامه داد: حوزه نشر درهر کشور از دو بخش دولت و خصوصی تشکیل شده و هر کدام از آنها هم ظرفیت خاص خودشان را دارند اما در یک نگاه کلی مجموعه این دو ظرفیت، توان و داشته کشور را تعیین میکنند. اگر بخواهیم برای استفاده و معرفی این ظرفیت تلاش کنیم، عقل حکم میکند که از ظرفیت هر دو بخش استفاده ببریم و جایگاه هر دو بخش را حفظ کنیم.
دبیر کل دومین اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام افزود: هر دو بخش نشر در ایران ظرفیت بالایی دارند که باید به کارگرفته شوند. ما اگر با حضور در نمایشگاهی مثل فرانکفورت این دو بخش و نقش پیوسته آنها را بپذیریم مطمئن باشید که حضور ما حضور پرفایدهتری نسبت به امروز خواهد بود و اگر بخواهیم که استفاده نکنیم به همین اندازه ضرر میکنیم.
زارعی با بیان اینکه حضور فعلی ایران در نمایشگاههای بینالمللی کتاب حضور قابل دفاعی نیست، گفت: این قابل دفاع نبودن به یکی از این بخشها برنمیگردد بلکه به تعاملات ضعیف بینالمللی این دو بخش با هم و با مجموعه بیرون از کشور باز میگردد. اگر میخواهیم که این دو بخش را با یکدیگر مرتبط کنیم، شکی نیست که باید تعاملا این دو بخش در وهله اول با هم و در وهله بعدی با جهان تغییر کند.
مدیرعامل موسسه انتشارات علمی و فرهنگی همچنین گفت: حضور ایران در سالهای اخیر در نمایشگاهی مانند فرانکفورت گاهی حضور خوب و قابل دفاعی بوده و گاهی هم نه. به نظر میرسد این حضور در حال بهتر شدن است اما هنوز به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
زارعی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به نحوه حضور موسسه ذیربط خود در این نمایشگاه نیز گفت: در سال 1385 که من به موسسه آمدم، از دوستان خواستم تا برنامه خود برای حضور در این نمایشگاه را ارائه دهند که بعد از ارائه به نظرم کامل و قابل دفاع نبود و لذا به رقم دعوتی که از ما شده بود ما در این نمایشگاه در آن سال شرکت نکردیم. البته آن تصمیم و اجرا کردنش به این سادگی هم نبود ولی من معتقدم بدون برنامه قابل دفاع، نمیتوان در چنین نمایشگاهی شرکت داشت.
وی ادامه داد: در سال 86 و 87 هم با وجود برنامههای خوبی که تدارک دیده شده بود باز هم شرکت نکردیم تا اینکه در سال 88 حضور خود را رقم زدیم و تا به امروز ادامه دارد.
زارعی در پاسخ به پرسشی درباره اتفاقی که در این سه سال حضور نیافتن در نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای موسسه رخ داد، چه بود؟، گفت: ما در این مدت «الف» تا «ی» ترجمه و نیز چاپ اول و تجدید چاپ را تعدیل کردیم و همچنین توانستیم گام بلندی در حوزه نشر الکترونیک برداریم که ما را مهیای حضور در فرانکفورت کند. در سال 85 ما 80 درصد ترجمه منتشر میکردیم و 20 درصد تالیف و کارهای چاپ نخست ما هم حدود 18 درصد کل نشر موسسه بود، این اتفاق در سال 88 به حالت نصف نصف، رسید و تعادلی را کسب کرد و در حوزه نشر الکترونیک ما در این سه سال بیش از 100 اثر الکترونیک نیز تولید کردهایم که بعد از سه سال به ما این نوید را داد که میتوانیم در نمایشگاهی مانند فرانکفورت حاضر شویم.
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