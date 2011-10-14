وصله ترور به ایران نمی چسبد/ چه طرفهایی از سناریو ترور سود می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت در تحلیلی درباره اتهامات اخیر آمریکا علیه ایران نوشت : طرح عجیب و غریب ترور سفیر عربستان در واشنگتن با آنچه از دستگاههای اطلاعاتی ایران سراغ داریم، مطابقت و همخوانی ندارد.

این روزنامه انگلیسی تاکید می کند: اینکه ایران از یک فروشنده خودروهای دست دوم که سابقه جعل چک را دارد برای ترور سفیر سعودی، آن هم با کمک گرفتن از باندهای مواد مخدر مکزیک استفاده کند با آنچه از تجربه و تخصص دستگاههای اطلاعاتی ایران سراغ داریم، همخوانی ندارد.

ایندیپندنت در ادامه نوشت : اظهارات "اریک هولدر" وزیر دادگستری آمریکا که با اطمینان خاصی درباره طرح ترور سفیر عربستان توسط ایران سخن می گفت، ما را به یاد ادعاهای "کالین پاول" وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در سال 2003 انداخت که از اسناد و مدارک غیر قابل انکار درباره پیشرفت تسلیحات کشتار جمعی توسط رژیم صدام خبر داد.

این روزنامه تاکید کرد: مشکل اصلی در این است که کاخ سفید وارد فاز اعلام جنگ علیه ایران شده است، البته در شرایط کنونی عقب نشینی آمریکا از ادعاهایی که علیه ایران مطرح کرده، دشوار به نظر می رسد.

ایندیپندنت در ادامه نوشت : طرفهایی که از طرح ادعاهای اخیر علیه ایران استفاده می کنند نو محافظه کاران، برخی حامیان اسرائیل و هواداران جنگ علیه ایران هستند. البته در خاورمیانه نیز عربستان، بحرین و امارات که مشکلات داخلی و اعتراضات مردمی را شاهد هستند استفاده های خاص خود را از این ادعاها می برند. به عنوان نمونه فشارها در بحرین در زمینه توجه به مطالبات شیعیان کاهش می یابد.