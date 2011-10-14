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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

مرزهای کشور با هواپیمای بدون سرنشین کنترل می‌شود

مرزهای کشور با هواپیمای بدون سرنشین کنترل می‌شود

ایلام- خبرگزاری مهر: فرمانده مرزبانی استان ایلام با اشاره به وضعیت مطلوب امنیت در مرزهای استان گفت: به زودی تمامی مرزها با هواپیماهای بدون سرنشین کنترل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "پاکباز" فرمانده مرزبانی استان ایلام در این باره گفت: کنترل مرزهای غربی ایلام با کشور عراق با استفاده از وسایل الکترونیکی و هواپیماهای بدون سرنشین صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در حال حاضر این موضوع در  مرزهای کشور اجرایی شده است.

فرمانده مرزبانی استان ایلام با تأکید بر اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اینکه مرزهای جمهوری اسلامی باید توسط هواپیماهای بدون سرنشین کنترل شود، در آینده این موضوع به عنوان یک اولویت مهم پیگیری شده و مرزها توسط هواپیماهای بدون سرنشین کنترل خواهند شد.

سرهنگ پاکباز با ذکر این مطلب که در حال حاضر با استفاده از وسایل اپتیکی و راداری از مرزهای غربی کشور حفاظت و پاسداری به عمل می آید اضافه کرد: با استفاده از این روش، وضعیت کنترل مرزهای غربی جمهوری اسلامی بسیار آسان تر و مطلوب تر خواهد بود.

کد مطلب 1432431

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