به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "پاکباز" فرمانده مرزبانی استان ایلام در این باره گفت: کنترل مرزهای غربی ایلام با کشور عراق با استفاده از وسایل الکترونیکی و هواپیماهای بدون سرنشین صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در حال حاضر این موضوع در مرزهای کشور اجرایی شده است.

فرمانده مرزبانی استان ایلام با تأکید بر اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اینکه مرزهای جمهوری اسلامی باید توسط هواپیماهای بدون سرنشین کنترل شود، در آینده این موضوع به عنوان یک اولویت مهم پیگیری شده و مرزها توسط هواپیماهای بدون سرنشین کنترل خواهند شد.

سرهنگ پاکباز با ذکر این مطلب که در حال حاضر با استفاده از وسایل اپتیکی و راداری از مرزهای غربی کشور حفاظت و پاسداری به عمل می آید اضافه کرد: با استفاده از این روش، وضعیت کنترل مرزهای غربی جمهوری اسلامی بسیار آسان تر و مطلوب تر خواهد بود.