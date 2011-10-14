  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

حاجی بابایی:

30 هزار معلم ورزش باید جذب آموزش و پرورش شود

30 هزار معلم ورزش باید جذب آموزش و پرورش شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش از نیاز به جذب 30هزار معلم ورزش برای تحت پوشش قرار دادن همه مدارس در مقاطع مختلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابابی شامگاه پنجشنبه با بیان اینکه 60 هزار معلم ورزش برای تحت پوشش قرار دادن همه مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نیاز داریم، افزود: از این تعداد تاکنون 30 هزار نفر جذب شده و باید با توجه به اهمیت ورزش در مدارس نسبت به جذب نیروی انسانی لازم اقدام کنیم.

وی با اشاره به تشکیل 132 انجمن ورزشی و گنجاندن دو واحد درسی ورزش در سیستم آموزشی مدارس، اظهار داشت: توجه ویژه ای به این امر در مجموعه آموزش و پرورش آغاز شده که در این راستا ایجاد مجتمعهای آموزشی با دارا بودن سالنهای ورزشی و استخر کمک شایانی به ارتقای سطح کمی و کیفی ورزش در مدارس خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اجرای طرح حیات طیبه در سطح استانهای کشور، بیان داشت: در این راستا مجتمعهای آموزشی در قالب مدارس ابتدایی، راهنمای، متوسطه، نمازخانه، سالن ورزش و کتابخانه در سطح استانها راه اندازی می شود.

حاجی بابایی از گلنگزنی پنج مجمتع آموزشی در سطح شهرستان ارومیه خبر داد و بیان داشت: در این مدارس مدیران هر مقطع تحصیلی فقط در حوزه های تخصصی نسبت به ارائه آموزشهای تخصصی به دانش آموزان، برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان و مسائل تربیتی و پرورشی دانش آموزان رسیدگی می کنند.

این مسئول با بیان از این به بعد نیز باید در مدرسه سازی از این مدل استفاده شود، گفت: این مدارس 100 درصد با معماری ایرانی و اسلامی و با توجه به فرهنگی و ویژگی های منحصر به فرد هر استان احداث شده و در واقع ریل گذاری گذر از آموزش و پرورش سنتی به نوین است.

وزیر آموزش و پرورش به منظور حضور در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا به ارومیه سفر کرده است.

کد مطلب 1432432

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها