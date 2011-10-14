30 هزار معلم ورزش باید جذب آموزش و پرورش شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابابی شامگاه پنجشنبه با بیان اینکه 60 هزار معلم ورزش برای تحت پوشش قرار دادن همه مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نیاز داریم، افزود: از این تعداد تاکنون 30 هزار نفر جذب شده و باید با توجه به اهمیت ورزش در مدارس نسبت به جذب نیروی انسانی لازم اقدام کنیم.

وی با اشاره به تشکیل 132 انجمن ورزشی و گنجاندن دو واحد درسی ورزش در سیستم آموزشی مدارس، اظهار داشت: توجه ویژه ای به این امر در مجموعه آموزش و پرورش آغاز شده که در این راستا ایجاد مجتمعهای آموزشی با دارا بودن سالنهای ورزشی و استخر کمک شایانی به ارتقای سطح کمی و کیفی ورزش در مدارس خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اجرای طرح حیات طیبه در سطح استانهای کشور، بیان داشت: در این راستا مجتمعهای آموزشی در قالب مدارس ابتدایی، راهنمای، متوسطه، نمازخانه، سالن ورزش و کتابخانه در سطح استانها راه اندازی می شود.

حاجی بابایی از گلنگزنی پنج مجمتع آموزشی در سطح شهرستان ارومیه خبر داد و بیان داشت: در این مدارس مدیران هر مقطع تحصیلی فقط در حوزه های تخصصی نسبت به ارائه آموزشهای تخصصی به دانش آموزان، برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان و مسائل تربیتی و پرورشی دانش آموزان رسیدگی می کنند.

این مسئول با بیان از این به بعد نیز باید در مدرسه سازی از این مدل استفاده شود، گفت: این مدارس 100 درصد با معماری ایرانی و اسلامی و با توجه به فرهنگی و ویژگی های منحصر به فرد هر استان احداث شده و در واقع ریل گذاری گذر از آموزش و پرورش سنتی به نوین است.

وزیر آموزش و پرورش به منظور حضور در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا به ارومیه سفر کرده است.