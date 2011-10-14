به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آب‌های آرام آسیا و انتخابی المپیک لندن از صبح امروز جمعه با برگزاری فینال مواد مختلف کایاک و کانو کانادایی زنان و مردان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در دریاچه آزادی تهران آغاز شد.

با برگزاری فینال 6 ماده از این رقابت‌ها، تیم ایران صاحب پنج مدال شامل؛ چهار طلا و یک نقره شد. نخستین مدال طلای این رقابت‌ها از آن فرزین اسدی قایقران جوان کشورمان شد. اسدی در ماده کایاک هزار متر جوانان با زمان 3 دقیقه و 56 ثانیه و 96 صدم ثانیه به نشان طلا رسید. پس از اسدی قایقرانان ازبکستان و ژاپن دوم و سوم شدند.

در کانو کانادایی هزار متر جوانان و در بخش پسران، کیا اسکندری با زمان 4 دقیقه و 13 ثانیه و یک صدم ثانیه دومین مدال طلای کشورمان را بدست آورد. در این ماده قایقرانان قزاقستان و کره جنوبی مدال نقره و برنز گرفتند.

آرزو حکیمی مقدم در ماده کایاک هزار متر جوانان اولین نشان طلای بانوان کشورمان را از آن خود کرد. این قایقران ایرانی با زمان 4 دقیقه و 11 ثانیه و 74 صدم ثانیه مدال طلا را برگردن آویخت. پس از حکیمی مقدم، قایقرانان کره جنوبی و قزاقستان دوم و سوم شدند.

در ماده کایاک هزار متر بزرگسالان و در بخش بانوان، آرزو معتمدی از کشورمان با زمان 4 دقیقه و 13 ثانیه و 16 صدم ثانیه در رده دوم ایستاد و به نشان نقره رسید. در این ماده نماینده چین قهرمان شد و کره جنوبی به مدال برنز رسید.

در ماده کایاک هزار متر مردان و در رده سنی بزرگسالان هم احمد رضا طالبیان با زمان 3 دقیقه و 36 ثانیه و 27 صدم ثانیه ضمن کسب اولین مدال طلای بزرگسالان کشورمان موفق به کسب نخستین سهمیه المپیک تاریخ قایقرانی ایران در بخش آب‌های آرام شد. در این بخش پاروزنان چین و قزاقستان به مدال نقره و برنز رسیدند.

در ماده کانو کانادایی هزار متر مردان و در رده سنی بزرگسالان، عادل مجللی از کشورمان در رده‌ای بهتر از چهارمی قرار نگرفت. دراین ماده نمایندگان چین، ازبکستان و قزاقستان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در ادامه مسابقات صبح امروز شاهد برگزاری فینال مواد کایاک و کانو دو نفره هزار متر جوانان و بزرگسالان در بخش زنان و مردان خواهیم بود. همچنین فینال مواد کایاک و کانو کانادایی چهار نفره مردان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان هم صبح روز جمعه برگزار خواهد شد.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آب‌های آرام قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.